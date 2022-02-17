Gelinim Mutfakta fırında yalancı beyti tarifi nasıl yapılır? Fırında yalancı beyti malzemeleri ve yapılışı

Hafta içi her gün gelinlerin hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta fırında yalancı beyti tarifi ile merak konusu oldu. Aynı zamanda akşam yemeği ve çay saatleri için birbirinden lezzetli tarifleri evlerimize taşıyan Gelinim Mutfakta fırında yalancı beyti tarifi nasıl yapılır merak edenlere, işte tarif detayları...

FIRINDA YALANCI BEYTİ MALZEMELERİ

500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için;

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

6 yemek kaşığı sıvı yağ

2 buçuk su bardağı kaynar su

Sunum için;

2 kase yoğurt

Maydanoz

FIRINDA YALANCI BEYTİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamurunu hazırlayarak başlayın. Bunun için unu bir kaba eleyip malzemeleri listedeki sırayla tek tek ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurun ve ardından ufak bezelere ayırın.

Bezelerin üstlerini nemli bir bezle örterek mayalanmaları için kenara alın.

Hamurları hafifçe unlayarak incecik açın.

Açtığınız yufkaları yağsız teflon tavada ya da sacın üzerinde pişirin ve soğuması için bir kenara alın.

Sosu için tereyağını eritip içine salçaları ilave edin.

Suyunu da ekleyip 1-2 dakika kaynayana kadar karıştırın.

Köfteler için soğan ve sarımsakları robottan geçirip suyunu süzün.

Soğan ve sarımsakları kıymayla birleştirin.

Yumurta ve baharatları da ilave edip güzelce yoğurun.

Streç filme sardığınız kıymayı 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Kıymaya kebap şekli verip ya da şişe takıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

180 dereceye ayarlayıp önceden ısıttığınız fırında köfteleri iyice pişirin.

Köfteleri lavaşlara sarıp 2 parmak kalınlığında düz ya da verev dilimleyin.

Yeniden fırına verip 5-10 dakika daha kızarttığınız kebapları tabağa alın.

Yoğurdu çırpın ve kebapların üzerine dökün. En üste de salçalı sosu gezdirip servis edin.