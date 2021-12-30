Gelinim Mutfakta elmalım tarifi ve malzemeleri: Elmalım tatlısı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen gündüz programı Gelinim Mutfakta elmalım tarifi ile gündemde yer alıyor. Programın sıkı takipçileri hafta içi her gün birbirinden farklı tarifleri sofralarına taşıyor. Peki günün tatlısı Gelinim Mutfakta elmalım nasıl yapılır? İşte elmalım tarifi malzemeleri ve yapılışı...

Elmalım Tarifi Malzemeleri

6 adet yeşil elma

1 bardak toz şeker

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı Hindistan cevizi

1 çay kaşığı ceviz içi

1 çay bardağı kuru erik

1 çay kaşığı tarçın

6 yemek kaşığı tereyağ

Sosu için;

4 yemek kaşığı tereyağ

1 paket krema

1 su bardağı toz şeker

Elmalım Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle elmaları soyup çekirdeklerini ayıkladıktan ve içini oyduktan sonra iç kısmını rendeleyin.

Elmanın dışı kase olacak şekilde oyulmalıdır.

Ardından tavada yapı eritin ve sırasıyla malzemeleri ekleyerek kavurun.

Diğer yandan sosu hazırlamaya başlayın.

Sosu için tereyağı eritin şekeri ekleyerek rengi dönene kadar kavurun.

En son kremayı ekleyerek sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Ardından ocağın altını kapatın.

Elma kasesinin içini iç karışım ile doldurun.

Elma kaselerinin üzerine sosunu döküp fırına verin.

180 derecelik önceden ısıtılmış fırında elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun...