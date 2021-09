Gelinim Mutfakta Adana kebabı nasıl yapılır? Adana kebap tarifi, malzemeleri

Türk mutfağının en özel tariflerinden Adana kebabı, kuzu etinin en lezzetli hallerinden biri. Zor gibi görünen Adana kebabı tarifini evde de kolay malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Peki, Adana kebabı nasıl yapılır? İşte evde Adana kebabı tarifi...

Adana Kebabı Malzemeleri

1 kilogram ince çekilmiş kuzu kıyma

100 gram iç yağı

1 çorba kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 santimetre eninde kebap şişleri

Adana Kebabı Nasıl Yapılır?

Yaylalarda doğal ortamda yetiştirilmiş, en az bir yaşındaki erkek koyundan elde edilen et, yağ, sinir, damar ve zarlarından ayrılır. Ayıklanan et parçalar halinde bir gün dinlendirilir. Dinlenmiş et zırh tabir edilen ve iki elle kullanılan keskin bıçakla kıyılır. Kıyılmış et miktarının % 30'u kadar kuyruk yağı zırh ile ayrıca kıyılır. Kıyılmış et ile kıyılmış kuyruk yağı, kırmızı pul biber ve tuz ilave edilerek yoğrulur. Karışım Adana kebabının ana unsurunu oluşturur. Yoğrulmuş karışım ikinci kez zırh ile kıyılır. En az 4-5 saat buzdolabında dinlendirilir. Hazırlanan karışım, 0,5 cm kalınlığında, 3 cm eninde 90–120 cm uzunluğunda şişlere sıvanır gibi saplanır. Şişlendikten sonra 1 saat kadar şişte dinlendirilir. 200 derecede programlanan fırında 20-25 dakika pişirilir. Pişirme derecesi, etin renginin kırmızıdan koyu kahverengiye dönme seviyesidir. Pişirme esnasında şişler sık sık çevrilir.