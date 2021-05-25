Gelin tatlısı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla gelin tatlısı tarifi

Tadıyla olduğu kadar görüntüsüyle de çok seveceğiniz gelin tatlısı tarif listenizin vazgeçilmezlerinden biri haline gelecek. Yapımı da oldukça kolay olan bu tatlının bir dilimi asla yetmeyecek. Gelin tatlısı tarifi ve malzeme listesini sizin için derledik. Mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Keki ıslatmak için:

2,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Hindistan cevizi

NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri derin kapta çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip tüm malzemeleri çırpmaya devam edin. Daha sonra kek karışımını fırın tepsisine alın ve önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Kekiniz pişince fırından çıkarıp soğuması için kenara alın.

Diğer taraftan da muhallebi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın ve ocağa alın. Karışımınız kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin ve hazır olunca ocaktan alın. Muhallebiniz ılıyınca üzerine toz krem şanti ekleyip mikser ile çırpın.

2,5 su bardağı soğuk süt ile kekinizi ıslatın. Üzerine muhallebiyi dökün ve düzgün bir şekilde yayın. Son olarak tatlınızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin.