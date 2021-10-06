Gelin Bohçası Tarifi ve Malzemeleri: Gelin Bohçası Nasıl Yapılır?

Çay saatlerinde sevdiklerinize leziz bir tatlı şöleni yaşatmak istiyorsanız, işte gelin bohçası tarifi detayları…

Gelin Bohçası Tarifi Malzemeleri

1 su bardağı süt

1 yumurta

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kahve fincanı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 paket krem şanti

Üzeri için:

Hindistan cevizi ya da pudra şekeri

Gelin Bohçası Nasıl Yapılır?

Krem şanti ve sütü çırpın ve soğuması için buzdolabına alın.

Şeker ve yumurtayı derin bir kasede iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyin. Daha sonra vanilya, un, kakao ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırıp krep hamuru elde edin.

Krep tavasını ocağa alın. Hazırladığınız karışımdan tavayı kaplayacak kadar dökün ve sadece bir yüzünü pişirin. Hamurunuz göz göz olunca tavadan alın.

Krep hamurunuzu tavadan aldıktan sonra kurumaması için ağzı açık olacak şekilde bir buzdolabı poşetine yerleştirin.

Diğer hamurları da aynı şekilde pişirip soğuması için kenara alın.

Hamurlar soğuduktan sonra arasına krem şantiden sürün ve ikiye katlayın. Krem şantili olan kısmı Hindistan cevizine batırın.

Üzerine de çikolata sosu gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun...