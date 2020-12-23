Geçmişi Urartulara dayanan Erciş üzümüne coğrafi işaret tescili

Van Ticaret Borsası tarafından, kentin büyük bir değeri olan Erciş üzümünün tanıtılması amacıyla, 28 Şubat’ta Türk Patent ve Marka Kurumu'na ’coğrafi işaret’ başvurusu yapıldı.

Yaklaşık 10 ay süren işlemlerin ardından kentin lezzetlerinden olan Erciş üzümüne Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ’coğrafi işaret tescil belgesi’ verildi.





AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Urartulardan kalma tarihi 3 bin yıllık Erciş üzümü tescil işlemlerini Van Ticaret Borsası marka tescilini geçen yıl başlatmıştı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile beraber başlatılan bu müracaat neticelendi. Sanayi Bakanlığı marka tescil işlemlerine kavuşan tarihi Erciş üzümü gerek lezzetiyle gerek pestiliyle gerekse sofra üzümü olarak endemik bir türdür. Erciş üzümünü tanıtılması, yaygın hale gelmesi için biz de bu kültür mirasımıza elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Geçen yıl Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlık ve Belediyesi Van ve Erciş İlçe Tarım marifetiyle 140 bin adet üzüm fidanı yetiştirilip çiftçiye ücretsiz dağıtıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.