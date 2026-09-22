İspanyol mutfağının sevilen çorbalarından gazpacho, sofralarınıza ferahlatıcı bir başlangıç seçeneği sunuyor. Taze sebzelerle lezzetlenen ve pişirme işlemi gerektirmeyen bu pratik çorba, blender yardımıyla kısa sürede hazırlanıyor. Buzdolabında dinlendikçe lezzeti ve kıvamı oturan gazpacho, mutfağında yeni tatlar denemek isteyenler için harika bir fikir oluyor. İşte, videolu anlatımıyla gazpacho tarifi ve adım adım hazırlanışı...