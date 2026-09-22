Gazpacho tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
İspanyol mutfağının sevilen çorbalarından gazpacho, sofralarınıza ferahlatıcı bir başlangıç seçeneği sunuyor. Taze sebzelerle lezzetlenen ve pişirme işlemi gerektirmeyen bu pratik çorba, blender yardımıyla kısa sürede hazırlanıyor. Buzdolabında dinlendikçe lezzeti ve kıvamı oturan gazpacho, mutfağında yeni tatlar denemek isteyenler için harika bir fikir oluyor. İşte, videolu anlatımıyla gazpacho tarifi ve adım adım hazırlanışı...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
5 adet domates
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil biber
1 adet salatalık
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 dilim ekmek
1 su bardağı su
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 adet salatalık
1 adet yeşil biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Nasıl Yapılır
Sebzelerin hazırlanması
Kırmızı ve yeşil biberlerin saplarını kesip çekirdeklerini ayıklayarak temizleyin. Ardından biberleri, kuru soğanı, sarımsağı, domatesleri ve salatalığı irice doğrayıp bir blender haznesine alın.
Birleştirme aşaması
Ekmeği irice doğrayıp ilave edin. Üzerlerine suyu, karabiberi, tuzu, sirkeyi ve zeytinyağını ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderden geçirin. Geniş bir kaba aktarıp buzdolabında 3-4 saat soğutun.
Servis aşaması
Çorbayı servis kaselerine alın. Üzeri için salatalığı ve yeşil biberi küçük küp şeklinde doğrayıp bir kasede zeytinyağıyla bir kasede karıştırın. Çorbaların üzerine ilave edip soğuk servis edin.