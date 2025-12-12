Gaziantep'te kış aylarının şifa deposu: Şiveydiz

Gaziantep'te kış mevsiminin gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı adeta doğal bir ilaç olarak görülen şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı. İçerisindeki soğan ve sarımsak nedeniyle "doğal antibiyotik" olarak nitelendirilen tescilli lezzet, özellikle soğuk havalarda vatandaşların en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Gastronomi kimliğiyle dünyaya açılan Gaziantep mutfağının öne çıkan kış yemeklerinden şiveydiz, kelle paça gibi sakatat yemeklerini tüketmeyen vatandaşlar için de alternatif bir seçenek sunuyor.

Yoğurt, et, nohut, taze soğan ve sarımsakla hazırlanan şiveydiz, bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kentte Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'da kış sezonuyla birlikte menüde yerini alan bu özel yemeğin porsiyonu 200 TL'den satışa sunuluyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'da usta olarak çalışan Şengül Şimşek, yemeğin püf noktalarını anlattı.

"KIŞIN DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK GÖRÜLEN BİR YEMEKTİR"

Şiveydiz yemeğinin nasıl yapıldığını anlatan Şahinbey Belediyesi'ne bağlı çalışan usta Şimşek, "Şiveydiz, Gaziantep yöresine ait, yoğurtla hazırlanan, bol soğan ve sarımsak kullanılan, kışın doğal antibiyotik olarak görülen bir yemektir. Soğan ve sarımsaklarımızı genellikle bahçelerimizden toplarız. Daha sonra temizleyip jülyen şeklinde doğruyoruz. Önce haşlama aşamasından geçiriyoruz. Et ve nohutla birlikte pişirdiğimiz bu özel karışım, Gaziantep mutfağının tescilli lezzetlerinden biridir. Soğan ve sarımsakların baş ve uç kısımlarını temizledikten sonra beyaz kısımlarını jülyen şeklinde doğruyoruz. Et ve nohutu ayrı bir şekilde pişirip daha sonra bu karışıma ekliyoruz. Ardından soğan ve sarımsağı yemeğe katıyoruz. Son olarak, köy yoğurdundan hazırladığımız süzme ve kaynatılmış yoğurdu yemeğe ekleyerek buluşturuyoruz. Böylece ortaya kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan şiveydiz çıkıyor" dedi.

"GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK KIŞ HASTALIĞINA İYİ GELİR"

Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini söyleyen usta Şimşek, "Bu yemek kışın tüketilir, Çünkü soğan ve sarımsağın taze olduğu dönem kış aylarıdır. Bu nedenle şiveydiz bir kış yemeğidir. Aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir, şifa kaynağıdır. Herkese tavsiye ederiz. Grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok kış hastalığına iyi gelir. Bu nedenle özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmelidir. Çocuklarımıza da öneriyoruz. Şimdiki nesil eski geleneksel yemekleri pek tanımıyor. Şiveydiz gibi ana yemekler zamanla unutulmaya başladı. Biz de bu yemeklerin yeniden hatırlanmasını, güncel hale gelerek tüketilmesini istiyoruz. Çünkü hem vitamin bakımından zengin hem de hastalıklardan koruyucu özelliği olan doğal bir antibiyotik niteliğinde" diye konuştu.