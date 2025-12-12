search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogGaziantep'te kış aylarının şifa deposu: Şiveydiz
#gaziantep mutfağı#kış yemekleri#şiveydiz yemeği#soğanlı yemekler#gribal enfeksiyonlar

Gaziantep'te kış aylarının şifa deposu: Şiveydiz

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Gaziantep'te kış mevsiminin gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı adeta doğal bir ilaç olarak görülen şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı. İçerisindeki soğan ve sarımsak nedeniyle "doğal antibiyotik" olarak nitelendirilen tescilli lezzet, özellikle soğuk havalarda vatandaşların en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Gaziantepte kış aylarının şifa deposu: Şiveydiz
Haberin Devamı

Gastronomi kimliğiyle dünyaya açılan Gaziantep mutfağının öne çıkan kış yemeklerinden şiveydiz, kelle paça gibi sakatat yemeklerini tüketmeyen vatandaşlar için de alternatif bir seçenek sunuyor.

Yoğurt, et, nohut, taze soğan ve sarımsakla hazırlanan şiveydiz, bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kentte Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'da kış sezonuyla birlikte menüde yerini alan bu özel yemeğin porsiyonu 200 TL'den satışa sunuluyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'da usta olarak çalışan Şengül Şimşek, yemeğin püf noktalarını anlattı.

Kış aylarının enerji veren lezzeti: Cennet elması

Haberi görüntüle
Kış aylarının enerji veren lezzeti: Cennet elması

"KIŞIN DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK GÖRÜLEN BİR YEMEKTİR"

Şiveydiz yemeğinin nasıl yapıldığını anlatan Şahinbey Belediyesi'ne bağlı çalışan usta Şimşek, "Şiveydiz, Gaziantep yöresine ait, yoğurtla hazırlanan, bol soğan ve sarımsak kullanılan, kışın doğal antibiyotik olarak görülen bir yemektir. Soğan ve sarımsaklarımızı genellikle bahçelerimizden toplarız. Daha sonra temizleyip jülyen şeklinde doğruyoruz. Önce haşlama aşamasından geçiriyoruz. Et ve nohutla birlikte pişirdiğimiz bu özel karışım, Gaziantep mutfağının tescilli lezzetlerinden biridir. Soğan ve sarımsakların baş ve uç kısımlarını temizledikten sonra beyaz kısımlarını jülyen şeklinde doğruyoruz. Et ve nohutu ayrı bir şekilde pişirip daha sonra bu karışıma ekliyoruz. Ardından soğan ve sarımsağı yemeğe katıyoruz. Son olarak, köy yoğurdundan hazırladığımız süzme ve kaynatılmış yoğurdu yemeğe ekleyerek buluşturuyoruz. Böylece ortaya kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan şiveydiz çıkıyor" dedi.

Haberin Devamı

Gaziantepte kış aylarının şifa deposu: Şiveydiz

"GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK KIŞ HASTALIĞINA İYİ GELİR"

Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini söyleyen usta Şimşek, "Bu yemek kışın tüketilir, Çünkü soğan ve sarımsağın taze olduğu dönem kış aylarıdır. Bu nedenle şiveydiz bir kış yemeğidir. Aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir, şifa kaynağıdır. Herkese tavsiye ederiz. Grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok kış hastalığına iyi gelir. Bu nedenle özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmelidir. Çocuklarımıza da öneriyoruz. Şimdiki nesil eski geleneksel yemekleri pek tanımıyor. Şiveydiz gibi ana yemekler zamanla unutulmaya başladı. Biz de bu yemeklerin yeniden hatırlanmasını, güncel hale gelerek tüketilmesini istiyoruz. Çünkü hem vitamin bakımından zengin hem de hastalıklardan koruyucu özelliği olan doğal bir antibiyotik niteliğinde" diye konuştu.

Şiveydiz tarifi

Haberi görüntüle
Şiveydiz tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
Gaziantepte kış aylarının şifa deposu: Şiveydiz
YEMEK KÜLTÜRÜ

Gaziantep'te kış aylarının şifa deposu: Şiveydiz

Kış aylarının enerji veren lezzeti: Cennet elması
YEMEK KÜLTÜRÜ

Kış aylarının enerji veren lezzeti: Cennet elması

İzmirin eski lezzetleri kayıt altına alınıyor
YEMEK KÜLTÜRÜ

İzmir'in eski lezzetleri kayıt altına alınıyor

Benzer Yazılar
Mississippi mud pie tarifi
TATLI TARİFLERİ

Mississippi mud pie tarifi

60+ dkUsta İşi
Lazanya tarifi (Videolu)
MAKARNA TARİFLERİ

Lazanya tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
Terbiyeli kereviz çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

30-60 dkKolay
Etli pırasa dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli pırasa dolması tarifi

30-60 dkOrta
İrmik helvası tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

İrmik helvası tarifi (Videolu)

30 dkKolay
Bebekler için 1. yaş günü pastası (Smash cake) tarifi
PASTA TARİFLERİ

Bebekler için 1. yaş günü pastası (Smash cake) tarifi

30-60 dkOrta
Ev yapımı hamburger tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Ev yapımı hamburger tarifi

60+ dkOrta
Glutensiz labneli poğaça tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz labneli poğaça tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
Kuzu ciğer tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Kuzu ciğer tarifi

30-60 dkKolay
Çıtır tavuk tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Çıtır tavuk tarifi

30-60 dkOrta