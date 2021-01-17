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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi

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Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi
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Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında yer alan nohut dürümü ve menengiç kahvesi coğrafi işaret aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, gastronomi alanında önemli bir gücü bünyesinde barındıran Gaziantep'in lezzetlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Bu kapsamda yapılan başvurular neticesinde nohut dürümü ve menengiç kahvesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini aktaran Şahin, "Hem nohut dürümü hem de menengiç kahvemiz tescillendi. Bunlarla beraber Gaziantep'te tescillenmiş ürün sayımız 38'e ulaştı. Artık herkesi bu lezzetleri tatmak üzere Gaziantep'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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