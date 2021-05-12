Gazete baklavası nasıl yapılır? Gazete baklavası tarifi

Baklava, bayramların geleneksel lezzetlerinden... Gazete baklavası da sevdiklerinizi mutlu edecek nefis alternatiflerden. Dilerseniz tatlınızı fıstık ya da fındıkla da çeşitlendirebilirsiniz.

MALZEMELER:

5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

75 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet limon

Tuz

İç harcı için:

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

1 çay bardağı sıvı yağ

250 gram tereyağı

NASIL YAPILIR?

Tatlınızın ilk olarak şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu tencerede 30 dakika kadar pişirin. Karışım kaynadıktan sonra limonun suyunu ilave edip güzelce karıştırın. Hazır olan şerbetinizi soğumaya bırakın.

Baklava hamuru için yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tereyağı, sirke, kabartma tozu, limon suyu ve tuzu derin bir kapta güzelce çırpın. Ardından yavaş yavaş unu ilave edin. Yumuşak kıvamda hamur elde edince bir süre dinlendirin. Daha sonra hamurunuzdan bezeler alın. Açılan yufkaları oklavaya sarın ve büzün. Oklavadan ayırıp bir kağıdın üzerine serin. Daha sonra üzerine de ceviz serpip kağıdın iki ucundan da tutarak kaldırın ve yufkayı sarın.

Sardığınız yufkayı dilimleyip fırın tepsinize yerleştirin. Diğer yufkaları da yerleştirirken tepside boşluk kalmamasına dikkat edin. Tereyağını da eritip üzerine gezdirin. Daha sonra sıvı yağını tatlının üzerine gezdirin. Fırına verip üzeri kızarana kadar güzelce pişirin. Fırından çıkınca soğuyan şerbetinizi de üzerine dökün.