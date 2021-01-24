Gastronomi kentinin unutulmaya yüz tutmuş lezzeti: 'Hünkar Külahı'

Tatlı denildiğinde akıllara gelen Hatay'a özgü lezzetlerden biri olan ve unutulmaya yüz tutan hünkar külahı, Osmanlı saray mutfağının bir lezzeti olarak biliniyor. Kentin eşsiz lezzetlerinden olan hünkar külahı aynı zamanda son yılların tüketilen atıştırmalık tatlı türü kruvasana benzerliğiyle dikkat çekiyor.



‘Hünkar külahının unutulmasını istemiyoruz'



Hünkar külhanının çok eskilerden kalan bir lezzet olduğunu ve onu yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren pastane işletmecisi Mahmut Mengüllüoğlu, “Yaptığımız ürün çok eskilerden kalma bir üründür. Biz bu ürünü uzun yıllardır tekrar canlandırıyoruz. Osmanlı Saray tatlısı olarak bilinen hünkar külahının unutulmasını istemiyoruz. Çünkü oldukça lezzetli ve hafif bir tatlıdır. Gelen müşterilerimiz çok severek tüketiyor. Biz de üretmeye ve müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz” dedi.





Geleneksel tatlıyı bilmeyenlerin de oldukça fazla olduğunu ancak tadına baktıktan sonra vazgeçilmez lezzetleri arasına girdiğini belirten Mengüllüoğlu, “Bu tatlı milföy böreğinden oluşuyor. İlk önce biz hamurunu yoğuruyoruz daha sonra hamurumuzu bir süre dinlendiriyoruz. Hamurumuz paket olarak hazırda bekler ve ihtiyacımız olduğu zaman çıkarıp istiyoruz. İçindeki krema birbirinden farklı olabiliyor. İsteğe bağlı olarak frambuaz çikolata ve benzeri ürünler de kullanabiliyoruz. Ancak bu tatlının orijinali fıstıksızdır. Biz şu an da kendimiz istediğimiz için fıstıklı yapıyoruz. İsteğe göre fıstıksız da yapılabilir. Müşterinin talebine bağlı bir durum” diye konuştu. Mengüllüoğlu, hünkar külahının kilosunu 55 TL, adedini ise 3,5 TL'den sattıklarını söyledi.



19’uncu yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir tatlı çeşidi



Hünkar külahının unutulmaya yüz tutmuş tarihi bir tatlı olduğunu söyleyen Antakya Gastronomi Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Budak, çocukluk yıllarında sıkça rastladığı bir tatlı türü olduğunu söyledi.



Hünkar külahı tatlısının 19’un yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir tatlı çeşidi olduğunu söyleyen Budak, “Esasında Osmanlı mutfağına dayanan bir tatlıdır. 19’uncu yüzyıldan itibaren, Osmanlı mutfağında bizim yağlı hamur diye adlandırdığımız, Avrupa’da daha çok yapılan ve Osmanlı’da nemsa hamuru diye ifade edilen bir hamurla yapılıyor. İçinde pastacı kreması kullanılmak suretiyle yapılan hünkar külahı, daha çok sokakta satılırdı. 60 yıl önce bunu yapan şahıs evde yapardı ve önündeki cam tablasına bunu dizer ve çarşıda satardı” dedi.



Hünkar külhanı severek yediklerini ve çok hafif bir tatlı olduğunu söyleyen Tümay Yolcu ve Hale Karaali ise, her fırsatta satın aldıklarını ve herkesi bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ettiklerini dile getirdi.