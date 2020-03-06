Gastronomi dünyasının kalbi bir kez daha İstanbul’da atacak

Türkiye’de gastronomi kavramının benimsenmesi ve gelişmesi için çalışmalar yürüten TURYİD, gastronominin yüksek katma değerli etkisini turizme eklemek, restoranları, gıda ürünlerini ve mutfağı ihraç ürünleri haline getirmek, ülke ve şehirleri destinasyon markalarına dönüştürmek, geniş istihdam olanakları ile birlikte sosyal ve ekonomik yükselme sağlayabilmek için her alanda farklı çalışmalara imza atıyor.

Bünyesinde, 205 marka, 1508’i yurt içi ve 486’sı yurt dışı olmak üzere toplam 1994 restoran ile yeme-içme sektöründe yüzde 24’lük bir paya sahip olan TURYİD, geçen yıl ağırladığı 150 milyonun üzerinde müşteri ile 20 milyar TL’lik ciroya ulaştı. 60 bin çalışanı ile aynı zamanda istihdama da çok önemli katkı sağlayan TURYİD, gastronomiyi iç-dış turizmde sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli olarak, ülke gündemine taşıma hedefiyle gastronomi dünyasının en önemli isimlerini İstanbul’da bir araya getiriyor.

TURYİD’in ev sahipliği ve Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda, 25 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “3. Global GastroEkonomi Zirvesi”nde, tüm dünyadaki sektör profesyonelleri, gastronomi meraklıları ve alanında çığır açan isimler, sektöre ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

TRAKYA YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Bu yıl “Gastronomi Her Yerdedir!” temasıyla düzenlenecek zirvenin odağında ise, Trakya bölgesi yer alıyor. Bakir topraklarıyla İstanbul’un yanı başında yeni bir destinasyon alanı olarak dikkat çeken ve mutfak kültürünün yanı sıra peynirleri, tarımı, hayvancılığı, bağları, şarapçılığı, üç denize açılan kıyılarıyla fark yaratan Trakya bölgesi, bu kez gastronomide sahip olduğu potansiyel ile ele alınacak.

Zirve kapsamında sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde, Trakya’nın en güzel lezzetleri konuklara sunulacak. Zirvede ayrıca Trakya mutfağını yaratan kültürler kuşağını anlamayı, tanıtmayı ve ona hak ettiği saygıyı göstermeyi amaçlayan uzun soluklu araştırmalar sonucu hazırlanan ve Türkiye’de alanında bir ilk olan ‘Rota Trakya’ rehberi de katılımcılarla buluşturulacak.

EN İYİLER BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ ANLATACAK

Gastronomiye dair A’dan Z’ye soruların cevap bulacağı zirve, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer’in yer alacağı “GastroEkonomiye ‘İlham’ verenler” başlıklı oturumla açılacak.

Gastronomi dünyasının en önemli isimlerin yer alacağı zirvenin konuşmacıları ve oturum başlıkları ise şöyle:

Dünya Turizm Örgütü Turizm Pazarlaması ve İstihbarat Şefi Sandra Carvao, “Kalkınma için Yeni Bir Yol: Gastronomi Turizmi” başlığında; günümüzde, turistler için gittikçe daha önemli bir rota haline gelen gastronominin yarattığı katkılar hakkında bilgi verecek, gastronominin yeni rotalar ve destinasyonların oluşturulmasında sahip olduğu potansiyeli anlatacak.

Fransız Gıda Mirası ve Kültürleri Misyonu Müdürü Pierre Sanner, “Fransa’nın Gastronomi Şehirleri Rotası”: “Gastronomi kültürel mirasın geliştirilmesi, geleceğe aktarılması, ulusal ve uluslararası boyutta çok disiplinli bir bağ oluşturulmasıdır’’ diyen Sanner, UNESCO tarafından da onaylanan gastronomi şehir rotaları hakkında konuşacak.

Araştırmacı-yazar Sam Chapple Sokol, “Çok Kültürlü Dünya Düzeninde Mutfak Diplomasisi”: Mutfak diplomasisinin en önemli isimlerinden biri olan ve bu konuda önemli araştırmalar yapan Sam Chapple Sokol, akademisyen Anna Maria Atlı’nın ön sunumu ile bir diplomasi aracı olarak gıdanın rolünü anlatacak.

Morris Lynnell Reid: “Türk Gastronomisi Saygıyı Hak Ediyor”: Reid, Türk gastronomisinin geldiği nokta ve hak ettiği değeri alıp almadığı konusundaki fikirlerini katılımcılarla paylaşacak.

Endüstri Tasarımcısı Katharina Unger, “Gıdayı Yeniden Tasarlamak”: Sürdürülebilirlik, gıda ve tarımsal yenilik tasarımı alanında bir fikir önderi olarak kabul edilen Livin Farms’ın kurucusu Unger, Prof. Dr. Taylan Kümeli’nin sunumu ile yeni protein kaynakları hakkında bilgi verecek.

Financial Times Yazarı Bill Knott, Selin Kiazım, Civan Er; “Londra’da Yeni Türk Mutfağı”: Financial Times’daki köşesinde yeme içme dünyasını tüm çeşitliliğini okuyucularına sunan Bill Knott, İngilizlerin zihninde gece yemeği kebaptan öteye geçemeyen Türk mutfağını, katmerden mantıya Anadolu yemekleri ile tanıştıran genç Türk şefler Selin Kiazım ve Civan Er ile birlikte, bu başarının perde arkasını aralayacak.

Restoran Tasarımcısı Alan Yau; “Modüler Satış Mimarisi”: Dünyaca ünlü tasarımcı Alan Yau, Global Gastroekonomi Zirvesi’nde, franchising modellerine yeni, farklı ve kolaylaştırıcı bir bakış açısı getirecek. Her şeyin modüler olduğu yüksek standart anlayışı hakkında bilgi verecek.

TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Gastroekonomi Zirvesi Başkanı Ebru Koralı, “Neden Trakya”: İstanbul’un yanı başında yeni bir destinasyon merkezi olarak dikkat çeken Trakya bölgesinin, zengin mutfak kültürünün yanı sıra tarımı, hayvancılığı, bağları, şarapçılığı, peynirleri, üç denize açılan kıyıları, iki komşu ülkeye açılan kapıları Ebru Koralı ile yeniden keşfedilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Trakya Gastronomi Turizmi Potansiyeli”: Trakya bölgesinin gastronomi ve turizmde sahip olduğu potansiyel ve bölgede gastronomi alanında yapılan çalışmalar yetkili ağızdan katılımcılarla paylaşılacak.

Zeynep Arca, Selim Ellialtı, Mustafa Çamlıca, Mehmet Yalçın, “Turizm, Tarım ve İhracatı Buluşturan Bağ: Trakya”: Bu yıl zirvenin odak noktasını oluşturan Trakya bölgesinde gelişen bağcılık ve kaliteli şarap üretimi ile yeni bir gastronomi rotasına dönüşen Trakya’nın bağ rotaları masaya yatırılacak.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Çakır ve Şef Julide Başkur, “Yereli Yüceltenler”: Trakya’nın esintileri, tava ciğeri, lezzetli peynirleri, köfteleri, üzümü, şarabı, böreği ve şen insanları ile ilgili daha bilinmeyen birçok özelliği dile getirilecek.

ECE Gıda Hizmetleri, Eğlence ve Yerleşim Yönetimi Global Başkanı Jonathan Dougty, “Gelişen F&B Sektörü ile Değişen Gayrimenkul Dünyasında Yeni İş Birlikleri”: TURYİD Başkan Yardımcısı ve BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli'nin sunumu eşliğinde Jonathan Dougty, büyüyen restoran endüstrisi ve yaşam tarzlarının gastronomi alanında yarattığı fırsatları katılımcılarla paylaşacak.

Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın “Yemekler Mutfaktan Değil, Teknoloji Şirketinden”: Yeme-içme sektörünün geleceğini masaya yatıracak olan Nevzat Aydın, ‘’Zamanı azalan şehirli insanı gelecekte neler bekliyor?’’ sorusuna cevap arayacak.

Yemek Yazarı Cemre Torun, ünlü şef Mehmet Gürs ve işletmeci Sahir Erzozan, “Görünenden Fazlası”: ‘’Dünyanın en iyi restoranı listesini takip eden gezginler yıl boyunca seyahat planlarını neye göre hazırlar?’’, ‘’Bir restoran işletmecisi, vizyonuyla bölgenin tanıtımına nasıl katkı sağlar?’’ ve daha birçok sorunun cevabı uzmanları tarafından aktarılacak.

Girişimci Jale Erentok, “Logoların Arkasında Ne Var?”: Ünlü restoran yaratıcısı ve Modüler Satış Mimarisi Alan Yau ile çalışan Londra'nın en yenilikçi ve başarılı restoran konseptlerinin öncüsü Jale Erentok, yarattığı markaların izleri ile zirvede yeni marka yaratmanın inceliklerini anlatacak.

Armada Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Zoto, Tershane Karaköy Kurucusu Vedat Başaran, Neolokal Kurucusu Şef Maksut Aşkar, The Marmara Operasyon Grup Başkanı Ata Eremsoy “Gastronomi Turizminde Yeni Bir Değer: Restoran ve Otel İş Birlikleri”: Seyahat programlarının değişen tercihleri ve gastronomi deneyimleri açısından farklılıklar sunan otellerin talep görmesinin altında yatan nedenler konunu uzmanlarınca masaya yatırılacak.

Yapımcılar Timur Savcı, İzzet Pinto, Gökhan Mutay, “Türk Dizilerinin Ülke Markası Yaratmada ve Turizmdeki Etkisi”: Günümüzde Türk dizlerinin farklı ülkelerde izlenmesi ve bunun da ülke tanıtımına etkileri konusunda önemli bilgiler paylaşılacak. Dizilerden alınan geri dönüşler hakkında yapımcılar tarafından önemli bilgiler verilecek.

Zirvede, ünlü televizyon ve sinema sanatçısı, usta oyuncu Uğur Yücel’de gastronomiye dair yorumları ile renk katacak.

Sadriye Görece; “Blind Look”: BRM'nin Sosyal Girişimcilik Programı (SoGiP) mezunlarından Sadriye Görece, görme engelli bireylerin çevrelerindeki restoranlara ve menülerine kolay erişim sağlaması amacıyla kurduğu sosyal girişim ağı Blindlook’u anlatacak.

Öte yandan 2020 zirvesi kapsamında TURYİD’in iş birliği yaptığı ve birlikte projeler gerçekleştirdiği kurumlar da başarılı projeleri hakkında bilgiler verecekler.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Öğrenci’Ye”: Beşiktaş’taki üniversitelerde okuyan öğrencilerin temiz, güvenilir ve ücretsiz yemeğe ulaşması için Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD iş birliği ile hayata geçirilen “Öğrenci’Ye” projesinin ayrıntıları katılımcılarla paylaşılacak.

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Kullan Atma!”: WWF & TURYİD iş birliği ile başlatılan restoranların sarf malzemeleri tüketimine yönelik beğeni toplayan “Kullan Atma!” kampanyasının perde arkasını Aslı Pasinli anlatacak.

Agraria Riva del Garda Genel Müdürü Furio Battelini, “Kooperatifçilikten Dünya Markası”: 1000 çiftçi üyesi ile 30 ülkeye ihraç yapan dev kooperatif Agraria Riva del Garda’nın yakaladığı başarı Furio Battelini tarafından Duyusal Analiz Uzmanı ve Yemek Yazarı Elvan Uysal Bottoni’nin sunumu ile dile getirilecek.

Berrin Bal Onur, Neşe Aksoy Biber: “Türk Peynirlerinin Sınır Tanımaz Yolculuğu”: Antre Gourmet’un kurucuları Onur ve Biber, yerel ve geleneksel Türk peynir çeşitlerinin profesyonel mutfaklarda kullanılıp yaygınlaşması yolculuğu ayrıntıları ile aktaracak.

Gazeteciler Hakan Güldağ, Abdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz ve Şükrü Andaç: “GastroEkonominin Yeni Elçileri”: Usta gazeteciler, gastronomi gibi yaratıcı ekonomilerin tarifini, yeni ekonomik fırsatlar eşliğinde anlatacak.