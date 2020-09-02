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Haber: AA Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 02.09.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Gastronomi başkentlerimizden Hatay'ın lezzetleri tescil kuyruğunda

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Gastronomi başkentlerimizden Hatay'ın lezzetleri tescil kuyruğunda
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UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, künefe, sürk, küflü sürk ve kağıt kebabının ardından Samandağ ney kamışı, künefelik peynir, Antakya tuzlu yoğurdu, Antakya carra peyniri de coğrafi işaret tescili için bekliyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO binasında gazetecilere, gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerini markalaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Sürk, küflü sürk, künefe ve kağıt kebabının coğrafi işaretle tescilinin yapıldığını ifade eden Çinçin, "ATSO olarak takip edip Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunduğumuz 5 ürün var. Birisi Samandağ ney kamışıdır. Bilindiği gibi en kaliteli ney kamışı Samandağ'da. Antakya künefelik peyniri, Antakya tuzlu yoğurdu, Antakya carra peyniri ile daha önce coğrafi işaret tescilini aldığımız Antakya künefesinin uluslararası tescili ile uğraşıyoruz. Çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ve tescil edilmesi gereken birçok ürünümüz var" diye konuştu.

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