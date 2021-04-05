Galette nasıl yapılır? Birbirinden lezzetli galette tarifleri

Aslında bir nevi tart hamuruna benzeyen, ancak yapılışı daha kolay olan galette tariflerinin tatlı tuzlu birçok çeşidi bulunuyor. Sizler için deneyebileceğiniz, denerken zevk alacağınız tatlı tuzlu galete tariflerini derledik. Şimdiden afiyet olsun…

Çilekli Galette Tarifi

Çilekler yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başlamışken, çileğe olan özleminizi şık sunumlu bir galette tarifi ile taçlandırmaya ne dersiniz? İşte tarifi ve malzemeleri…

Tabanı İçin Malzemeler:

115 gram tereyağı(eritilmemiş)

175 gram un

1 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı soğuk su

1 yemek kaşığı soğuk elma sirkesi

Yarım çay kaşığı tuz

İçi harcı için;

Yarım kg ayıklanmış çilek

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 limon kabuğunun rendesi

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Üzeri için;

2 kaşık süt

1 kaşık toz şeker

Çilekli Galette Yapılışı:

Geniş bir kaseye un, tuz ve şekeri alın, üzerine soğuk tereyağını ekleyin ve karıştırın.

Tereyağı paralandığında su ve sirkeyi ekleyin.

Oluşan hamuru bir araya getirin ve streç filme sarın, dinlenmesi için buzdolabında bekletin.

Bir kaseye çilekleri doğrayın, üzerine şeker, nişasta, limon kabuğu ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.

Dinlendirdiğiniz hamurdan parçalar koparın ve merdane ile yuvarlaklar açın.

Hazırladığınız çilekli harçtan hamurun kenarlarında 2-3 santim boşluk kalacak şekilde ortasına yerleştirin. Ardından kalan hamuru meyvenin üzerine kapatın.

Hamurun hepsini aynı şekilde yapıp galettelerinizi hazırlayın.

Hazırladığınız galettelerin üzerine fırça yardımıyla süt sürüp toz şeker serpin.

Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine dizdiğiniz galetteleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40-45 dakika kadar kontrollü şekilde pişirin.

Kaşarlı Sucuklu Galette Tarifi

Galetteler hep tatlı olur sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşte karşınızda kaşarlı sucuklu galette tarifi.

Malzemeler:

2 su bardağından biraz eksik un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

3 çorba kaşığı soğuk su

İç malzemesi;

Rende kaşar peyniri

Sucuk

Kırmızı kapya biber

4 adet yeşil biber

Bir tutam kuru fesleğen

Bir tutam biberiye

Taban sosu için;

1 tatlı kaşığı domates, biber salça

Fesleğen

4 yemek kaşığı su

Kenar hamuru için;

1 yumurtanın sarısı

Kaşarlı Sucuklu Galette Yapılışı:

Öncelikle un, tuz ve tereyağını rondodan geçirin.

Üzerine 3 yemek kaşığı soğuk su ekleyip bir kez daha rondodan geçirin.

Sonrasında karışımı 5 dakika buz dolabında dinlendirin.

Bu sırada iç malzemeler çok kalın olmayacak şekilde hazırlayın. Hatta taban sosu incelterek hazırlayın.

Hamuru bir parmak kalınlığından biraz daha ince açtıktan sonra, ortayı yuvarlak bırakıp kenarlardan pay bırakarak, üzerine sosumuzu ve sırasıyla rende peynir, biber, sucuk, kırmızı kapya biber ilave ettikten sonra bir tur daha aynı işlemi sırasıyla yapın ve baharatlayın.

Kenar kısımlarının düzgün olmaması, parça parça olması gerekir.

İç malzemelerin üstüne üstünü kenar hamurlarını kapatıp, 1 yumurtanın sarısını sürün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Afiyet olsun…

Püf noktası: Hamur kıtır kıtır olacağından yoğrulmadan direkt açılmalıdır. Çabuk dağılabilen, sert bir yapısı vardır. Hamuru açarken pişireceğiniz yağlı kağıdı altına serip, üzerinde açıp bu şekilde tepsiye koymak dağılmasını engeller.