Zehirli diye biliniyor ama tadan bir daha vazgeçemiyor

Foçalı vatandaşlardan İlayda İşçi, "Yoğurtlu balık buraya özgü bir lezzet. Arkadaşlarım bazen yoğurtlu balığı duyduğunda şaşırıyor, ben de onlara anlatıyorum. Yoğurtlu balığın çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Haftada bir kez tüketiyorum. Normalde yoğurt ve balık zehirler diye bir algı var ama balığın taze olmasına güveniyoruz" diye konuştu.