Yüzlerce yıllık bir gelenek... Yaz sıcaklarında kar suyu içiyorlar!

"1970'li yılların sonunda bize çeşme suyu gelmeye başladı ama bizler kuyulara kar doldurmaya devam ettik. Bu geleneği halen devam ettiriyoruz. Hacılar'ın her evinde su var ama bunun yerini o su tutmaz. Alışkanlık olduğu için çeşme suyunu içmiyoruz. Çayda, yemekte ve içmede kar suyunu gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Erciyes'te kar biter ama Hacılar'da bitmez. Bu kuyu inşallah bizler olduğumuz müddetçe dolu olacak."