Yüzlerce yıllık bir gelenek, özgün bir lezzet: Tıkıratma biber

Yüzlerce yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Fettah Bardakçı ise, "Muğla Karabağlar Yaylası Keyfoturağı mevkiinde dedemizden ve babamızdan kalan Bardakçı yurdunda yaşamaktayız. Yayla kültürümüzde sebze, kavun, karpuz yapıyoruz ama burada özellikle tıkrak biberden bahsetmek istiyorum. Tıkrak biber bizim dedelerimizden, anneanne, babaannelerimizden gördüğümüz ve Muğla'ya özgü bir biber. Biberler sertleştiği zaman aileler alırlar, iğne iplikle dizerler. Asarlar. Bir buçuk, iki ay içinde kurur. Ondan sonra temizlenir, yıkanır ve torbalara koyulur. Sonra kışlık evimizde yeriz. Kızartmada çok güzel olur, tarhana içinde, yemeklerde de kullanılır. Farklı bir üründür. Başka yerlerde hava şartları nedeniyle pek sağlıklı yapılmıyor. Muğla'ya özgü bu yemeğin tadı damağınızda kalır. Anlatmakla bitmez, yaşanır" diye konuştu.