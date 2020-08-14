MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüYüzlerce yıllık bir Anadolu lezzeti: Keskin tavası
GeriYemek Kültürü Yüzlerce yıllık bir Anadolu lezzeti: Keskin tavası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 10:07,

Yüzlerce yıllık bir Anadolu lezzeti: Keskin tavası

Kırıkkale'de, sebze ve kuzu etinden yapılan yüzlerce yıllık lezzet olan Keskin tavası, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kırıkkale'de, sebze ve kuzu etinden yapılan yüzlerce yıllık lezzet olan Keskin tavası, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, domates, yeşil biber, sarımsak, tereyağı ve pul biber kullanılarak pişirilen Keskin tavası, etin tazeliği açısından kentte sadece 6 ay süresince yapılabiliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Keskin ilçesindeki Dinek Yöresel Yemekler ve Gastronomi Merkezi'ne dönüştürülen tarihi konakta yapılan kebaba, Kırıkkale ve il dışından gelenler ilgi gösteriyor.

4
Abone Olgoogle-news

Bu lezzetin yörenin yüzlerce yıllık geleneğinde bulunduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, İHA muhabirine yapımını ve malzemelerini anlattı.

5
Abone Olgoogle-news

Çakmak, Keskin tavanın kuzu eti öncelikli kuyruk yağı ile yapılan bol sarımsak ile domates, biber, acısı olan damak tadına uygun bir şekilde tavada pişirilen özel yöresel yemek olduğunu söyledi.

6
Abone Olgoogle-news

"2 saat öncesinden sipariş verilmesi gerekiyor"Keskin tavanın 200 derecelik taş fırınlarda pişirildiği zaman daha lezzetli hale geldiğini ifade eden Çakmak, "Güzel ve lezzetli bir ürünümüz. Keskin tava Türkiye'nin farklı illerinde de yapılabiliyor. Fakat Keskin tava, Keskin'de yeniyor. Özellikle bu tarihi mekanda daha güzel yeniyor" dedi.

7
Abone Olgoogle-news

Çakmak, "Günümüzde elektronik fırınlarda da yapılıyor ama biz taş fırını biz tercih ediyoruz. Kuzunun incik bölümü kullanıyor. Önceden Öğretmenevi Müdürlüğünü arayıp kaç kişi olduğunu ve en az 2 saat öncesinden sipariş verilmesi gerekiyor. Keskin tavayı yedikten sonra lezzet açısından değerlendirilmesi gerekir. Keskin tava Keskin'e özgü bir yemek gayet güzel bir ettir. Domatesi ile sosu ile birlikte et kendisini çektiğinde içerisinde bu sıvıyı da aldığında soslandığında sarımsak ile birlikte ve kuyruk yağında da pişirildiği için harika bir lezzeti vardır" diye konuştu.

8
Abone Olgoogle-news

Kırıkkale'nin konum itibariyle 43 ili başkente bağlayan bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Çakmak, "Bu kavşak noktasının bir kolu da Keskin'den geçiyor. Keskin'in yol üzerinde bulunması açısından da bu lezzetin tadılabilirliğinin yükselten bir konumda. Keskin'e yolu düşen herkesi gastronomi merkezine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi