Yüzde 100 üzüm suyundan yapılıyor! Yurt dışından bile talep var

"Unutulmuş bir lezzet, unutulmuş tat olan köfteri üretiyoruz. Geçen yıl bir ton üretimimiz oldu. Alan kişiler çok beğendi. Bu sene üretimi 4- 5 tona çıkarmak istiyoruz. Türkiyenin her yerinde lezzetini tadan insanlara, aktarlar aracılığı ile toptan ve perakende olarak veriyoruz. Yurt dışına satışlarımız da var. Yurt dışından alanlar çok güzel dönüşler yapıyor. Bizde unutulmuş bir lezzet, çocuklarımıza yedirebileceğimiz lokum tadındadır. Lokum şekerden yapılıyor ama köfter yüzde 100 üzüm suyundan yapılıyor. Geçen yıl sade olarak yaptığımız köfterleri bu sene cevizli, Antep fıstıklı, fındıklı, susamlı olarak yapıyoruz. Türkiye'ye ve dünyanın her yerine göndereceğiz. Bundan sonraki hedefimiz tesisimizi geliştirerek kendi markamızı oluşturmayı hedefliyoruz. Yöreden de üzümleri alarak yöreyi canlandırmaktır. Bu güzel lezzeti tüm Türkiye'ye ve dünyaya tattırmak."