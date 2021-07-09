Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak edilen konulardan biri de etin nasıl pişirilmesi gerektiği... Yumuşacık ve lokum gibi bir et için pişirilme yöntemlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için de çeşitli yöntemler mevcut. İşte yumuşak ve lokum gibi et pişirmenin püf noktaları...
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1
Kurban Bayramı'nda lezzetli bir et yemeği için pişirme yöntemleri oldukça önemli. Biz de lokum gibi ağızda dağılan bir et pişirmenin ipuçlarını sizler için derledik...
2
Yumuşacık ve lokum gibi pişmiş bir et için en önemli nokta doğru et. Hazırlayacağınız yemek et konusunda size yardımcı olacaktır. Yemek hazırlayacaksanız yemeklik, ızgara yapacaksanız ızgaralık et tercih ederek işinizi daha kolay hale getirecektir.
Yumuşak bir et için diğer bir unsur da pişirme tekniği... Bunun için sulu yemekleri güveçte, kızartmaları da ızgarada hazırlayabilirsiniz. Ayrıca pişirme süresine de dikkat edilmeli.
3
Etin marine edilmesi de lokum gibi olmasına yardımcı olacaktır. Süt, zeytinyağı ve baharatlarla marine ederek dilediğiniz kıvamda ve lezzetli bir et elde edebilirsiniz. Ayrıca marine ederken süt kullanırsanız, etiniz daha da yumuşak olacaktır.
Eti buzdolabında çıkarır çıkarmaz pişirmeyin. Bunun yerine bir süre dinlendirip oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin.
4
Eğer eti kızartarak tüketecekseniz, ızgara veya tavanın gerektiği kadar ısınmasına dikkat edin. Tavanın yeteri kadar kızarmaması durumunda etiniz kuruyabilir.
Ayrıca fırında pişirmek isterseniz de öncesinde etinizi tavada bir süre pişirip daha sonra fırına verebilirsiniz. Böylece etinizin yumuşak olacaktır.
5
Etinizi sağlıklı bir şekilde pişirmek için yağ kullanmamaya dikkat edin. Pişmesi için kendi yağı yeterli olacaktır.
Etin sinirli dokuları önceden temizlenmeli ve doğru şekilde kesilmelidir.
6
Eti sürekli karıştırarak kavurmak suyunu salmasına neden olur ve et, sert olabilir. Bu yüzden mühürleme işlemi de önemlidir.
Son olarak etin piştiğini kontrol etmek için çatal veya bıçak kullanmak suyunu salmasına neden olabilir. Ayrıca lezzetini de kaybedebilir.