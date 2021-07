Yumuşak ve lokum gibi et pişirmenin püf noktaları

Yumuşacık ve lokum gibi pişmiş bir et için en önemli nokta doğru et. Hazırlayacağınız yemek et konusunda size yardımcı olacaktır. Yemek hazırlayacaksanız yemeklik, ızgara yapacaksanız ızgaralık et tercih ederek işinizi daha kolay hale getirecektir.



Yumuşak bir et için diğer bir unsur da pişirme tekniği... Bunun için sulu yemekleri güveçte, kızartmaları da ızgarada hazırlayabilirsiniz. Ayrıca pişirme süresine de dikkat edilmeli.