Yumurta Kabukları Nasıl Değerlendirilir?
Kemik sağlığına destek olan, kalsiyum deposu olan yumurta kabuklarını çöpe atmayın. Onlarla sandığınızdan daha çok şey yapabilirsiniz. Örneğin;
Yumurta kabuklarını değerlendirmeye başlamadan önce üzerindeki olası zararlı maddelerden arındırmalısınız. Bunun için; su ve sirke karışımı bir tencerede kabukları kaynatın. Suyunu süzün ve önceden ısıtılmış 100 derecelik fırında kabukları bekletin. Bu işlemlerden sonra kabuklarınız kullanıma hazır.
Toz kabukların içerisine ekleyeceğiniz besinleri cilt tipinize ve cildinizin ihtiyacına göre seçmelisiniz. Nemlendirmek için bal, yağlı ciltler için yumurta akı öneriliyor. Sivilce ve akneye yakın ciltler ballı maskelerden uzak durmalı.