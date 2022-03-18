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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 18 Mart 2022 - 10:31 | 

Yumurta Kabukları Nasıl Değerlendirilir?

Kemik sağlığına destek olan, kalsiyum deposu olan yumurta kabuklarını çöpe atmayın. Onlarla sandığınızdan daha çok şey yapabilirsiniz. Örneğin;

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Yumurta kabuklarını değerlendirmeye başlamadan önce üzerindeki olası zararlı maddelerden arındırmalısınız. Bunun için; su ve sirke karışımı bir tencerede kabukları kaynatın. Suyunu süzün ve önceden ısıtılmış 100 derecelik fırında kabukları bekletin. Bu işlemlerden sonra kabuklarınız kullanıma hazır.
2Yumurta kabuklarından cilt maskesi yapma

Yumurta kabuklarından cilt maskesi yapma

Yukarıda anlattığımız şekilde kabukları temizledikten sonra rondodan geçirerek toz haline getirin. İçerisine yumurta akı, bal ya da zeytinyağı ekleyerek cildinize sürün ve 15 dk. beklettikten sonra yıkayın.
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Toz kabukların içerisine ekleyeceğiniz besinleri cilt tipinize ve cildinizin ihtiyacına göre seçmelisiniz. Nemlendirmek için bal, yağlı ciltler için yumurta akı öneriliyor. Sivilce ve akneye yakın ciltler ballı maskelerden uzak durmalı.
4Yumurta kabuğu ile çiçek bakımı

Yumurta kabuğu ile çiçek bakımı

Yumurta kabuklarınızı muz kabukları ve kahveyle karıştırarak çiçeklerinizin toprağına ekebilirsiniz. Bu işlem, solan ya da kuruyan çiçeklerinizi canlandıracaktır.
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