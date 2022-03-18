Yumurta Kabukları Nasıl Değerlendirilir?

Yumurta kabuklarını değerlendirmeye başlamadan önce üzerindeki olası zararlı maddelerden arındırmalısınız. Bunun için; su ve sirke karışımı bir tencerede kabukları kaynatın. Suyunu süzün ve önceden ısıtılmış 100 derecelik fırında kabukları bekletin. Bu işlemlerden sonra kabuklarınız kullanıma hazır.