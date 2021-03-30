Yüksek Proteinli Kahvaltı Çeşitleri

Protein Bombası: Yulaf Ezmesi Yulafı sevmeyenler bu tarifle çok sevecek. Bir kase yulafı sütün içine koyup yumuşayana kadar kaynatın. İçine ezdiğiniz bir adet muzu ve bir kaşık fıstık ezmesi koyun. Bu nefis kâse, yüksek lif değeri ile sizi gün boyu tok turacak.