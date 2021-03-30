Yüksek Proteinli Kahvaltı Çeşitleri

Günün en önemli öğünü kahvaltının kültürümüzde de oldukça önemli bir yeri var. Büyük sofralar kurduğumuz, bolca kızartmaların yer aldığı kahvaltı sofralarını bir kenara bırakıyoruz. Hem pratik hem de tüm gün bize enerji verecek bol proteinli bir öğün önerimiz var!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Lor peynirinin gücü adına
Süt ürünleri arasında protein miktarının en fazla olduğu ürünlerden biri de lor peyniri. Lor peynirini ister yumurtanızın içinde, ister ekmeğinizin üstünde tüketebilirsiniz.
2
Protein Bombası: Yulaf Ezmesi
Yulafı sevmeyenler bu tarifle çok sevecek. Bir kase yulafı sütün içine koyup yumuşayana kadar kaynatın. İçine ezdiğiniz bir adet muzu ve bir kaşık fıstık ezmesi koyun. Bu nefis kâse, yüksek lif değeri ile sizi gün boyu tok turacak.
3
Meyveli Yoğurt Kaseleri
Tok tutan ve yüksek proteinli besinler arasında, yoğurt şüphesiz ilk sıralarda yerini alıyor fakat; kahvaltıda yoğurt tüketmenin daha lezzetli bir yolu var! Mevsim meyveleriyle oluşturduğunuz kâsenin içine yoğurt ve bir tatlı kaşığı reçel ekleyip iyice karıştırın ve lezzetli öğününüzün keyfine varın.
4
Sağlıklı yağ ve protein
Birçok yerde sıkça görmeye başladığımız avokado, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olma yolunda. Kızarmış ekmeğin üzerine sürdükten sonra haşlanmış yumurtalarınızla avokado ezmenizi süsleyin ve servis edin. Afiyet Olsun!
5
Bol mantarlı omlet
Mantarın besin değeri yumurta ile birleşince ortaya hem doyurucu hem de çok sağlıklı bir öğün çıkıyor. Kahvaltı hazırlamak için zamanınız varsa bu öğün oldukça lezzetli ve protein dolu olacak.
6
Sağlıklı pankek
Pankek dendiğinde aklınıza sadece çikolata gelmesin, bu pankek çok sağlıklı! Yulaf unu, süt, yumurta ve pekmez ile oluşturacağınız pankek karışımını muz ile tüketebilir, sağlıklı ve protein deposu pankeklerinizin tadını çıkarabilirsiniz.