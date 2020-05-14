Yozgat'ta kadınlar madımak için kırların yolunu tuttu

Yozgat’ta ilkbahar mevsimi ile köylerde harman yerlerinin ve kırların yolunu tutan kadınlar, yabani otlar arasından bin bir emekle ve zahmetle madımak otu toplamaya devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uyup maske takan kadınlar bıçak yardımıyla yabani otlar arasından seçerek madımakları tek tek topluyor. İlkbahar mevsiminde toplanan madımak otu, toplandıktan sonra taze tüketildiği gibi konservesi yapılarak buzdolabında saklanmak üzere kışında tüketilebiliyor.