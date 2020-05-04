Yozgat’ta iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı 'ekmek kadayıfı'

5 yıldır ekmek kadayıfı tatlısı sattığını söyleyen Duran Yorulmaz ise, “Ramazanda ekmek kadayıfı tatlısı satışları önceki yıllara göre bu sene virüsten dolayı düştü. Bu tatlıyı 5 senedir satıyorum ramazanda olmazsa olmazlardan. Ekmek su gibi satılır. Ekmek kadayıfı ramazanda mutlaka çıkmalı. Başka tatlılara benzemiyor. Ramazandan ramazana yapılıyor ve her yerde bu tatlıdan bulma şansınız çok fazla. Ancak korona virüsten dolayı bu sene tatlıyı alan da az satan da” şeklinde konuştu.