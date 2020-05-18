Yozgat'ın tescilli lezzeti testi kebabı iftar sofralarını süslüyor

"Daha önceden hazırlanmış kuşbaşı kuzu eti sebzelerle testi içine atılır. Sonrasında yakılan ateşte yaklaşık 2,5 saat pişirilerek sunuma hazır hale getirilir. Testi kebabı tatmaya değer bir lezzettir. Tüm vatandaşlarımızı Yozgat'ta testi kebabını tatmaya davet ediyorum. Yozgat'ta doğup büyüyen herkes testi kebabının hazırlamasını ve yapılışını bilir. Dışarıdan gelen vatandaşlarımıza hem kendi yapacakları ortamı sunuyoruz hem de hazır testi kebaplarından ikram ediyoruz."