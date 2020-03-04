Yöresel lezzetleri modern Türk mutfağıyla birleştirip yepyeni tatlar oluşturuyorlar

"YEMEK HEM GÖZE HEM DE MİDEYE HİTAP ETMELİ" Taşkın, yemeğin hazırlanışı kadar sunumunun da çok önemli olduğunu, bunun yanı sıra hazırlanan yemeğin besin değerine de dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.Hazırlanan yemeğin göze hitap etmesi gerektiğinin altını çizen Taşkın, "Yemekte süsleme çok önemli, göze hitap etmeli. Süsleme de yetmiyor, yemeğin sıcak olması, standartlara uygun olması gerekiyor. Bir yemek ne kadar midemizi beslese de gözümüzü de doyurması gerekir. Göz doyurması porsiyonun çoğunluğu değil, görselliklerin iyi olması demektir." diye konuştu.