Yöresel lezzetlerden dünya mutfağına her şeye ısırgan kattılar

Isırganı en çok kullanan, bilen ve tüketen ilin Giresun olduğunu söyleyen Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise "Biz üniversite olarak ısırgana destek vereceğiz, kaynak ayıracağız. Üniversite olarak yakın bir zamanda ısırgan ve lifli ürünlerle ilgili bir merkez kurmayı düşünüyoruz. Bu noktada Yüksek Öğretim Kurumu’na ısırgan ile ilgili bir araştırma merkezi kurma konusunda bir teklif sunmayı düşünüyoruz. Henüz formatı tam belirleyemedik. Bu konuda istişare ediyoruz. İstişarelerimiz bittiğinde harekete geçeceğiz” dedi.