Yoğurduyla, sosuyla iftar sofralarınızı şenlendirecek mantı tarifleri

Perişka tarifi Perişka, özellikle Ilgaz ve çevresinde çok sık yapılan ve zevkle tüketilen bir hamur işi. Hingel ya da Tatar böreği olarak da adlandırılan perişkanın yapılışı çok kolay ama lezzeti bu kadar kolay bir yemek için gerçekten nefis. Yoğurtlu ve tereyağlı sosuyla herkesin çok beğeneceği perişka tarifini tüm detaylarıyla içeriğimizde bulabilirsiniz. Afiyet olsun…