Yoğurduyla, sosuyla iftar sofralarınızı şenlendirecek mantı tarifleri

Mantı denince akan sular duruyor. En sevilen geleneksel lezzetlerimizin başında gelen mantı, Türkiye'nin dört bir yanında çok farklı tariflerle karşımıza çıkıyor. Siz de iftar sofranız için nefis mantı tarifleri arıyorsanız çok doğru bir yere geldiniz. İşte kıymalıdan patatesliye iftar menüsü için nefis mantı tariflerimiz.
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Tepsi mantısı tarifi
Mantıyı sevmeyen insan yok denecek kadar azdır... Hem çıtır hem de sulu olan tepsi mantısı da birçok insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Evinde bol bol yapmak isteyenler ve henüz denememiş olanlar için tepsi mantısı tarifi hemen aşağıda...
Mantı denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Ancak mantı her haliyle çok lezzetli olsa da yapılışıyla yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Farklı sunumu ve lezzetiyle beğeneceğinizden emin olduğumuz Sinop’un meşhur yemeği cevizli mantının tarifini sizler için hazırladık. Mutlaka denemelisiniz…
Mantı sevmeyen yoktur. Kayseri mantısı, Sinop mantısı... Hepsi de ayrı bir güzel. Fakat bir de gül mantısı var ki istediğiniz öğün yiyebilirsiniz. Lezzetine doyum olmayan bu mantıya sofranızda yer vermek isterseniz, tarifini aşağıda bütün detaylarıyla yazdık. Denemeden geçmeyin.
Pek çoğumuz için mantı deyince akan sular durur. Çıtır çıtır hamuruyla ve yoğurtlu sosu ile Arnavut mantısını da çok beğeneceğinize eminiz. Yapılışı zahmetli olsa da yediğiniz an buna değecek. Tadına hayran kalacağınız bu mantıyı denemek isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Mantıyı et yerine tavukla denemeye ne dersiniz? Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Tavuk kıymasıyla yapılan bu mantının lezzeti de çok farklı. Yoğurdu ve domates sosuyla herkesin çok beğeneceği tavuklu mantıyı siz de mutlaka denemelisiniz.
Silor, sırın ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan bir yemek ziron. Hazır yufka ve kavrulmuş kıymayla çok kısa bir süre içinde yapılan bu pratik ve lezzetli yemeği siz de denemek isterseniz tarifi hemen burada. İşte “Ziron nasıl yapılır?” diye merak edenleri mutlu edecek nefis tarif…
Adı "Boşnak mantısı" olsa da bu mantı bildiğimiz mantılardan ziyade böreğe benziyor. Çünkü katlanarak değil sarılıp kesilerek hazırlanıyor. Fakat ister mantı olsun ister börek, bir kez yedikten sonra unutamayacağınız bir lezzeti var. Mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli yağ gezdirdiğinizde lezzetinin katlanacağını unutmayın.
Perişka, özellikle Ilgaz ve çevresinde çok sık yapılan ve zevkle tüketilen bir hamur işi. Hingel ya da Tatar böreği olarak da adlandırılan perişkanın yapılışı çok kolay ama lezzeti bu kadar kolay bir yemek için gerçekten nefis. Yoğurtlu ve tereyağlı sosuyla herkesin çok beğeneceği perişka tarifini tüm detaylarıyla içeriğimizde bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Tavuklu mantı, Balıkesir şehrimizin mutfağına ait nefis bir yemek. Ancak bildiğimiz mantılardan biraz farklı olarak bu yemekte hamurların içleri doldurulmuyor, tavuk etleri hamurların üzerine serpiliyor. Arzu ederseniz tavuklu mantının hamurunu önceden hazırlayıp kurutarak saklamak da bir seçenek. Böylece sıkışık zamanlarda hızlı bir yemek üretebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.
Mantı ya da daha genel bir ifadeyle içi dolgulu hamur işleri Çin’den İtalya’ya çok geniş bir coğrafyada büyük bir zevkle tüketiliyor. Özellikle Kafkasya bölgesinin mantılarının lezzetine doyum olmuyor. Bunlardan biri de Ahıska mantısı… Sizin için nefis bir Ahıska mantısı tarifimiz var. İç harcı hem kıymalı hem de patatesli olan Ahıska mantısı buharda pişiyor. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden elinize sağlık…
Mantı tarifleri genelde ya kıymalı oluyor ya da patatesli. Biz bu kez bu iki malzemeyi birleştirip tek bir iç harcı haline getirdik, ortaya enfes bir sonuç çıktı. Sarımsaklı yoğurtla ikram edebileceğiniz patatesli mantı akşam sofralarınızı süsleyecek!
Etlisi de tavuklusu da çok lezzetli olan mantının patateslisi tam bir efsane. Çerkes mutfağına ait bu enfes mantı tarifini siz de evinizde yapabilirsiniz. Üzerine yoğurt konmayan, sadece kırmızı biberli yağ eklenen patatesli Çerkes mantısının tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!
Banduma Kastamonu mutfağına ait yöresel bir lezzet. Adını hamur parçalarının hindi suyuna bandırılmasından alan banduma sizin de evinizde yapabileceğiniz bir lezzet. Aşağıda tarifi yer alan bandumayı çok beğeneceğinizden ve sofranızda sık sık misafir etmek isteyeceğinizden eminiz. İşte banduma yemeği tarifi…
Hingel olarak da bilinen hengel birçok yörede karşımıza çıksa da Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu yörelerinde oldukça yaygın. Mantıya çok benzer olan bu lezzetli yemeği denemek isterseniz Kars usulü hazırladığımız hengel tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Kayseri yöresinin meşhur tariflerinden yağ mantısını zahmetsiz ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken mayalı bir hamur hazırlamak. Suda haşlanmak yerine kızgın yağda kızartılan çıtır çıtır yağ mantısı sarımsaklı yoğurt ve biberli sosla öyle güzel oluyor ki... Parmaklarınızı da yiyebilirsiniz, aman dikkat!
Bir çeşit mantı olan enfes lezzet piruhinin adı Rusçadan lezzeti ise Osmanlı mutfağından geliyor. Klasik mantının aksine etle değil tulum peyniri ve maydanozla tatlandırılan piruhinin üzerine de yoğurtlu sos dökülüyor ve ortaya sultanlara layık bir lezzet çıkıyor. İşte tarifi...
Bir yanda Kayseri mantısı bir yanda Sinop mantısı… Ah ama bir de çıtır mantı var ki kahvaltıda bile yenir. Sadece yemek saatleri için değil partiler için de benzersiz bir atıştırmalık olan çıtır mantının tarifini aşağıda sizin için tüm ayrıntılarıyla anlattık. Mutlaka denemelisiniz…
Mantı en sevilen lezzetlerimizden. Ancak hamur açmak vb. işlemler nedeniyle biraz zahmetli bir yemek. Peki hamur açmayı bilmeyenler ya da buna vakti olmayanlar mantı yapmasın, yemesin mi? Tabii ki yesin çünkü onlar için sosyete mantısı var. İşte hazır yufkayla kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi…