Yiyen bütün bir gün acıkmıyor... 13 saat boyunca kaynayan et suyuyla yapılıyor

Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen beyranın koronavirüsten koruyacağını söyleyen Gaziantepli işletmeci Onur İbili, beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da kış mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.