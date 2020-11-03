Yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlamanın yolları
Et ve balık gibi taze tüketilmesi gereken yiyecekleri ya da meyve ve sebzeleri uzun süreli muhafaza etmek zordur. Çünkü bu gibi malzemeler çabuk bozulur ve zaman geçtikçe besin değerini kaybederler. Buradaki en iyi arkadaşınız ise elbette buzdolabınızdır. İşte akıllıca planlama yaparak, haftalık alışverişlerinizin ömrünü uzatmanın yolları…
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1
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Yiyeceklerin buzdolabına yerleştirilmesi
Buzdolabınızdaki malzemeleri uygun saklama koşullarında ve kullanım sıklığına göre düzenlediğinizde, pratik sonuçlar elde etmekle kalmaz, onların uzun süre tazeliğini korumasına da yardımcı olursunuz.
2
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Örneğin; süt, kefir, krema, yumurta gibi hayvansal gıdalar sıklıkla kullanıldığından kolay ulaşılabilir yerlerde tutulurlar. Ancak bu ürünlerin diğerlerine göre daha soğuk alanlarda muhafaza edilmesi gerekir. Bu nedenle, süt gibi hızlı tüketilmesi ve aynı zamanda soğuk kalması gerekenler için alt bölmelerdeki arka raflar en uygunu olacaktır. Aynı zamanda ürünleri son kullanma tarihlerine göre de kendi aralarında sıralayabilirsiniz.
3
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Tereyağı için saklama koşulları
Tereyağı ve margarinler tarihe göre saklanmalı. Bu nedenle onları buzdolabının kapağına yerleştirmek en iyisidir. Çok fazla soğuk tutulmaları gerekmediğinden, buzdolabınızın kapağı mükemmel ve kolay erişilebilir bir yer olabilir. Krema ve yoğurtlar da son kullanma tarihine kadar saklanmalı ve kapalı tutulmalıdır. Ayrıca bu gibi ürünlerin mutlaka tarihlerine dikkat edebileceğiniz şekilde sıralanması tavsiye edilir.
4
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Peynir ve yumurtaların buzdolabındaki yeri
Peynirlerin buzdolabının en sıcak bölümünde, yani yeriniz uygunsa kapağın üst rafında saklanması gerekir. Peynirinizi plastik bir kapta kapalı tutun veya yağlı kağıtla sarın. Streç film nem oranını artırarak, yüzeydeki kimyasalların peynire geçmesine neden olacağından, bundan mümkün olduğunda kaçının.
5
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Yumurtalar, peynirle birlikte buzdolabının üst tarafına yakın kendi kutularında veya kapakta bulunan yumurtalıklarda saklanmalıdır. Süt ürünlerinde olduğu gibi, yumurtaları da tarih sırasına göre yerleştirmelisiniz.
6
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Sebzelik bölümü
Taze sebze ve yeşillikler, buzdolabının alt rafındaki sebzelik bölümünde saklanmalıdır. Sebzeler hafif nemli bir ortamda saklandığında daha uzun süre taze kalır. Yer sorunu yaşıyorsanız, buzdolabının orta raflarında ve plastik torbalarda, ancak yüksek nemli gıdalardan uzakta saklanabilirler.
7
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Bunun yanında, sebzelerinizi dondurucuda veya buzdolabının arkasındaki soğuk noktalarda saklamaktan kaçının. Özellikle yeşillikler üzerinde buz kristalleri oluşursa, çok çabuk bozulur ve atılmaları gerekir.
8
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Meyveler düşük nemli bölmelerde saklanmalı
Meyveler düşük nem çekmecesinde saklanmalıdır. Bazı buzdolaplarında bu çekmece sebzelik bölümünde yer alır ve derecesi ayarlanabilir. Eğer imkanınız yoksa, meyveleri orijinal ambalajında bırakın veya plastik bir poşete yeniden paketleyin ve kapatın. Turunçgillerin poşette saklanmasına gerek yoktur. Uygun bir meyve sepetine yerleştirerek de kullanabilirsiniz.
9
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Balığı dondurucuda bekletmekten kaçının
Elbette en iyisi, balığı satın aldığınız gün tazeyken yemektir. Ancak bu mümkün değilse, eve varır varmaz ambalajı çıkarın, balığı temiz nemli bir bezle silin, bir tabağa koyun ve streç filmle kaplayın. İdeal olarak 24 saatten fazla olmamak üzere buzdolabının arka bölümünde saklanabilir.
10
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Kırmızı eti pişmiş gıdalardan uzak tutun
Alışverişten döner dönmez etleri doğrudan buzdolabına koymanız önemlidir. Eti kapalı paketlerde saklayın veya bir tabağa koyun ve streç filme sarın. Bunun yanında, çiğ etlerin pişmiş gıdalardan uzak tutulduğundan emin olun.
11
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Şarküteri ürünlerini çiğ etle aynı yerde saklamayın
Şarküteri ürünleri ve pişmiş etler, çiğ etlerden uzakta saklanmalıdır. Pastırma ve diğer kuru etler, açıldıktan sonra kapalı bir kaba konulmalı ve birkaç gün içinde tüketilmelidir.
12
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Pirinç pilavını hızlı tüketin
Pirinç bakıldığında masum gibi görünebilir, ancak zararlı bakteriler oluşabileceğinden potansiyel olarak tehlikelidir. Bu nedenle buzdolabında yalnızca bir veya en fazla iki gün saklanabilir.
13
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Konserveleri plastik kaplara aktarın
Konserve kutular buzdolabında paslanır, bu nedenle buzdolabına koymadan önce yiyecekleri açık kutulardan kapalı plastik kaplara aktarın. Kavanoz ve tüplerdeki soslar açılıncaya kadar dolapta saklanabilir, ancak son kullanma tarihinden önce soğutulup kullanılması gerekir.
14
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Ürünleri saklama koşullarına göre sınıflandırın
Bazı yiyecekler oda sıcaklığında saklanmalıdır; olgunlaşmamış domatesler, muz, avokado, soğan ve patatesler… Bu gibi yiyeceklerin karanlık bir alanda, nemsiz ve serin bir şekilde muhafaza edilmesi en iyisidir.