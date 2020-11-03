Yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlamanın yolları

Tereyağı için saklama koşulları Tereyağı ve margarinler tarihe göre saklanmalı. Bu nedenle onları buzdolabının kapağına yerleştirmek en iyisidir. Çok fazla soğuk tutulmaları gerekmediğinden, buzdolabınızın kapağı mükemmel ve kolay erişilebilir bir yer olabilir. Krema ve yoğurtlar da son kullanma tarihine kadar saklanmalı ve kapalı tutulmalıdır. Ayrıca bu gibi ürünlerin mutlaka tarihlerine dikkat edebileceğiniz şekilde sıralanması tavsiye edilir.