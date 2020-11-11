Bu detaya çok dikkat edin! Bayatlamasını önlemenin yolu buradan geçiyor

Hava alan poşetler, simitlerin kurumasına neden olur Simitleri saklarken yapılan en yaygın hata, poşeti doğru şekilde kapatmamaktır. Bu, simitleri havaya maruz bırakır ve bayatlamalarına neden olur. Simitlerin düzgün bir şekilde saklanması için, poşete bir düğüm atarak ya da lastik yardımıyla sıkıca kapayarak, orijinal ambalajdaki tüm havayı almak ve içeri hava girmesini önlemek gerekir.