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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy/ iStock
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 17:16 | 

Bu detaya çok dikkat edin! Bayatlamasını önlemenin yolu buradan geçiyor

Özenle seçtiğiniz ya da hazırladığınız yiyeceklerin uzun süre saklanması için de aynı özeni göstermek gerekir. Çoğu zaman, uygun saklama koşullarını sağladığınızı düşünseniz bile, raf ömrü kısalan ürünlere bir türlü anlam veremiyor olabilirsiniz. İşte size doğru bildiğiniz yanlışlardan oluşan saklama hataları...

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1
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Mutfağınızda mutlaka evde geçen keyifli zamanları renklendirmek için hazırladığınız ya da satın aldığınız atıştırmalıklar ve nefis yemeklerde kullandığınız malzemeler vardır. Bunların uzun süre taze kalması için bazı saklama yöntemlerini bilmeniz gerekir. Aksi halde bayatlamış ve bozulmuş yiyeceklerle baş başa kalabilirsiniz. Bu da kimsenin hoşuna gitmez! Yine de endişe etmeyin, şimdi sizinle gıdaların raf ömrünü kısaltabilecek sıklıkla yapılan hataları paylaşıyoruz.

2Hava alan poşetler, simitlerin kurumasına neden olur
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Hava alan poşetler, simitlerin kurumasına neden olur

Simitleri saklarken yapılan en yaygın hata, poşeti doğru şekilde kapatmamaktır. Bu, simitleri havaya maruz bırakır ve bayatlamalarına neden olur. Simitlerin düzgün bir şekilde saklanması için, poşete bir düğüm atarak ya da lastik yardımıyla sıkıca kapayarak, orijinal ambalajdaki tüm havayı almak ve içeri hava girmesini önlemek gerekir.

3Meyve tabağını, meyve sepetiyle yer değiştirin
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Meyve tabağını, meyve sepetiyle yer değiştirin

Birçoğumuzun yaptığı yaygın hatalardan biri de meyveleri sepet yerine, kaselerde saklamaktır. Sepet tercih etmeniz, meyvelerin nefes almasını sağlayarak dayanıklılığını artırır.

4Krakerleri plastik poşetlere koymayın
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Krakerleri plastik poşetlere koymayın

Gıda uzmanları, krakerleri plastik poşetlerde saklamanın da doğru bilinen yanlışlardan olduğunu söylüyor. Çünkü plastik saklama poşetleri, hava ve neme karşı geçirgendir, bu nedenle bisküvi ve krakerlerinizin bayatlamasına neden olurlar. Bunun yerine, kalan bisküvilerinizi hava geçirmez, kapaklı saklama kaplarında muhafaza edebilirsiniz.

5Sebzelerin farklı saklama koşullarını dikkate alın
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Sebzelerin farklı saklama koşullarını dikkate alın

Özellikle yeşilliklerin kuru tutulması oldukça önemlidir. Aksi takdirde, çok çabuk bozulabilirler. Marul gibi yapraklı yeşilliklerinizi parçalara ayırıp, havlu kağıtlarda saklarsanız, bu sorunu kolayca çözmüş olursunuz. Öte yandan kereviz tazeliğini korumak için neme ihtiyaç duyar; bu nedenle alüminyum folyoya sarın ve buzdolabında saklayın.

6Dondurmanızı dondurucunun kapağında saklamayın
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Dondurmanızı dondurucunun kapağında saklamayın

En sevdiğimiz atıştırmalıklardan olan dondurmaları, dondurucunuzun kapağında saklamaktan kaçınmanız gerekir. Çünkü dolabın kapağı her açıldığında, dondurma sıcak havaya maruz kalır ve sürekli ısı değişimiyle tadı da farklılaşabilir. Bu lezzetli atıştırmalıkları, dondurucunun en soğuk kısmı olan arka taraflarda saklamanız gerekir.

7Yoğurt sıkıca kapatılmalı
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Yoğurt sıkıca kapatılmalı

Uzmanlar, çok gevşek bir şekilde örtmenin veya ağzı açık bir kapta saklamanın yoğurdu buzdolabının havasına maruz bıraktığını ve kurumasına neden olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, yoğurdu buzdolabına koymadan önce sıkıca kapatın ve hava almadığından emin olun.

8Peyniri çok sıkı sarmayın
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Peyniri çok sıkı sarmayın

Peynir, genellikle sıkı sıkıya sarılmış ambalajlarda satılır. Aslına bakarsanız, peynir çok sıkı sarıldığında nemlenir ve yüzeyinde küf ve bakteri geliştirir. Bunun yerine, hava alabilen gıdaya uygun kağıtlar kullandığınızda peynir yeteri kadar nefes alır ve nemlenme sorunuyla karşı karşıya kalmazsınız.

9Çikolatalar buzdolabında saklanmamalı
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Çikolatalar buzdolabında saklanmamalı

Çikolata, etrafındaki kokuları emme eğilimindedir, bu nedenle buzdolabınızda yaygın olan ağır kokular tadını bozabilir. Açık çikolata paketlerini 18 dereceyi geçmediği sürece kilerde saklamak uygun olacaktır. Yaz aylarında ise, çikolatanızı buzdolabında kapalı bir poşet veya kaba koymak en iyisidir.

10Kırmızı eti düzgün paketlediğinizden emin olun
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Kırmızı eti düzgün paketlediğinizden emin olun

Yağsız kırmızı etin ömrü diğerlerine göre daha kısadır ve hava alan poşetlerde saklandığında, daha da erken bozulabilir. Bu tür etleri hava geçirmez bir kapta saklamak idealdir.

11Şekerleri gün ışığına maruz bırakmayın
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Şekerleri gün ışığına maruz bırakmayın

Şekerlemelerinizi sıcak alanlarda veya güneş ışığında saklamak, ısı ve nemden kaynaklı erimesine yol açar. Bunun yerine, şekerlemeleri cam kavanozlara yerleştirerek, karanlık ve serin alanlarda saklamanız önerilir.

12Granolaları plastik poşetlerde saklamayın
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Granolaları plastik poşetlerde saklamayın

Granola, genellikle fındık, keten tohumu, kuru meyve gibi sıcaklığa duyarlı yiyecekler içerir. Bu yüzden granola barlarını yeniden kapatılabilir plastik poşetlerde saklanmaması gerekir. Bu sağlıklı atıştırmalıkları saklamanın en iyi yolu; büyük, hava geçirmez bir kavanozda, serin ve kuru bir yerde orijinal ambalajınızda saklamanız faydalı olacaktır.

13Kurabiyelerinizi ekmekle birlikte saklayın
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Kurabiyelerinizi ekmekle birlikte saklayın

Kurabiyeleri kurumalarını önlemek ve daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için, bir dilim ekmekle paketlemeniz önemli bir tüyodur. Yeni pişmiş kurabiyelerin ise, poşetlemeden önce tamamen soğumasını beklemeniz gerekir, aksi takdirde ısıdan kaynaklanan yoğunlaşma nedeniyle terleyebilir.

14Kekleri yemeden hemen önce kesin
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Kekleri yemeden hemen önce kesin

Kekleri saklamadan önce kesmek, şeflere göre büyük bir hata. Kesilmemiş ıslak kekler, oda sıcaklığında kesilmiş keklere göre birkaç gün daha taze kalır. Ayrıca tüketmediğiniz zamanlarda, keki streç filmle sıkıca kapatmanız önerilir.

15Patlamış mısırlar kilerde saklanmamalı
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Patlamış mısırlar kilerde saklanmamalı

Patlamış mısır, özellikle nemli ortamlarda, açıldıktan hemen sonra hızla bayatlayabilir. Taze kalmalarını sağlamak için, mısırları ağzı kapalı bir poşet içinde dondurucuda saklamanız tavsiye edilir.

16Cipsleri dondurucuda saklamayı deneyin
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Cipsleri dondurucuda saklamayı deneyin

Çoğumuz, patates cipslerini saklamak için kileri ya da mutfak dolaplarını seçeriz. Ancak, çok sevdiğiniz cipslerinizin çıtır çıtır kalmasını istiyorsanız, onları plastik bir poşete koyup dondurucuda saklamak en geçerli yöntemdir. Dondurucudaki cipsleri yemeye karar verdiğinizde ise poşeti çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar birkaç dakika bekleyin.

17Kuruyemişleri de dondurucuda saklayın
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Kuruyemişleri de dondurucuda saklayın

Kuruyemişler, uçucu yağlar açısından oldukça zengindir. Nem, ısı ve ışık bu besinlerin değerini kaybetmesine neden olur. Özellikle fındıkların, fırın veya ocak yanı gibi sıcak yerlerde saklaması, küflenmeye bile yol açabilir. Daha uzun süre taze kalması ve besin değerlerini koruması için, fındıkları ve diğer kuruyemişlerinizi dondurucuda bekletin.

18Yumurtalar sabit sıcaklıkta saklanmalı
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Yumurtalar sabit sıcaklıkta saklanmalı

Yumurtaları neredeyse hepimiz buzdolabının kapağında saklarız. Ancak dolap sıklıkla açılıp kapandığında, kapakta bulunan yumurtalar daha kolay bayatlayabilir. Çünkü tazeliklerini koruyabilmeleri için sabit sıcaklığa ihtiyaçları vardır.

19Unu paketinde saklamayın
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Unu paketinde saklamayın

Unun ambalajı açıldıktan sonra aynı yerde muhafaza edilmesi, bakteri oluşumuna neden olur. Dolayısıyla, açılan paketlerdeki unun hava geçirmez bir kaba aktarılması gerekir.

20Salçalara kapakları açıldıktan sonra zeytinyağı ekleyin
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Salçalara kapakları açıldıktan sonra zeytinyağı ekleyin

Kışlık ev yapımı salçalar, içerisinde koruyucu madde bulunmadığından, kısa sürede bozulabilirler. Bu nedenle, kapakları açılmadıysa serin, ışık almayan bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Ancak kullanıldıktan sonra mutlaka buzdolabına alınması gerekir. Ayrıca açılan konserve salçalarınızın üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek uzun süre tazeliğini korumanız mümkün.

21Avokadoları olgunlaşana kadar buzdolabından uzak tutun
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Avokadoları olgunlaşana kadar buzdolabından uzak tutun

Olgunlaşma sürecini geciktirdiği için avokadolarınızı da buzdolabı dışında muhafaza edin. Olgunlaşma sürecini artırmak için elmalarla birlikte saklayabilir, olgunlaştıktan sonra ise buzdolabına alabilirsiniz.

22Bakliyatları defne yaprağıyla birlikte saklayın
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Bakliyatları defne yaprağıyla birlikte saklayın

Nohut, fasulye, mercimek gibi bakliyatların, nemsiz bir ortamda kavanozlarda saklanması en uygunudur. Bakterilerin oluşmasına engel olmak içinse, kavanozun içine defne yaprakları yerleştirebilirsiniz.

23Sarımsakları zeytinyağında bekletin
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Sarımsakları zeytinyağında bekletin

Sarımsağı da nemsiz ve ışık almayan alanlarda bekletmek önemlidir. Ancak daha uzun süre tazeliğini korumak istiyorsanız, kabuklarını soyduktan sonra, bir kavanoz içinde zeytinyağında bekletebilir ve buzdolabına yerleştirebilirsiniz. Bu yöntem, akşam yemeklerinde de size kolaylık sağlayacaktır.

24Soğanlar zeminle temas etmemeli
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Soğanlar zeminle temas etmemeli

Eğer soğanları çuval ile alanlardansanız, zemine temas etmesinden kaçınmalısınız. Onları, güneş ışığına maruz kalmayacakları nemsiz ortamlarda saklamanız en iyisidir.

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