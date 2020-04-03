Yıllardır üretiliyor ancak hiç bu kadar popüler olmamıştı

Fırın müşterilerinden Cemil Ünlüce ise şunları söyledi: “Ben 1975 ten beri bu mahallede oturuyorum. Bu ekmeğin lezzetini hiç bir yerde bulamadım. Şu anda köye 2 tane ekmek gönderiyorum. Gerçekten her gittiğimde 5 tane götürürüm, ben gitmediğim halde şu anda 2 tane sipariş geldi onları gönderiyorum”