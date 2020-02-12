Yıllardır çivi bile çakmadı! 20 metrekarelik dükkanda 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Şehir dışından yoğun ilginin olduğu mekan, 100 yıl öncesi gibi hizmetine devam etmesi ve köftelerin lezzeti ile dikkat çekiyor. Müşterileri bu halinden memnun olduğu için iş yerine yıllardır çivi bile çakmadan olduğu gibi işleten Selen, geleneği sürdürüyor.