Yılda sadece 7 ton üretiliyor kilosu 100 TL'den satılıyor

Söğle peynirinin tanıtılması için çalışmalar yapan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Söğle peyniri, Elmalı’ya özgü bir marka peynir. Kültürel bir mirasımız ve yöremize özgü bir lezzetimiz. Sadece Küçük ve Büyük Söğle mahallelerimizde üretiliyor. Bunun öncelikle üretimini artırmak, ardından coğrafi işaret almak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz aşamada geleneksel yöntemle üretilen yerel gıda ve üreticilerin yer aldığı Nuh’un Ambarı Projesi’ne aday durumda. Çok yakında bu listeye girecek, ardından yöresel bir marka haline gelecek" diye konuştu.