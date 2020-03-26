Yılda 2 ay yetişiyor, tezgahları ve sofraları süslüyor

Uzun şöyle devam etti: “Cenab-ı Allah bize bunu veriyor. Biz de gerek kendi gerekse arkadaşlarımızın bahçesinden topluyoruz. Yılda sadece bir buçuk iki ay yetişiyor ve tamda bu aylar (Mart-Nisan) sakarca zamanı. Bunun iki, üç çeşit yemeği olur. Bazıları bunun çorbasını da yapar. Başka yemeklerinde içine koyuluyor. Bahçelerden toplayıp hem kendi yemeğimizi yapıyoruz hem de pazarda satanlar oluyor.”