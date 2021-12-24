Yılbaşında ne yemek yapılır? Yılbaşı yemek menüsü 2022

Birçok kültürde yılbaşı gecesi yenen ve yeni yılın daha iyi geçmesini sağlayacağına inanılan bazı yiyecekler var. Bu yiyecekleri yiyenlerin bütün bir yıl boyunca bollukla, bereketle, sağlık ve mutlulukla yaşayacağına inanılıyor. Ayrıca yılbaşı menüsü için sağlıklı yemekler, mezelerden oluşan yemekler bu yıl da tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki, yılbaşında ne yemek yapılır? İşte yılbaşı menüsü 2022 için seçenekler...