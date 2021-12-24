Yılbaşında ne yemek yapılır? Yılbaşı yemek menüsü 2022
Yeni yıla sayılı günler kala "Yılbaşında ne yemek yapabilirim?" sorusu özellikle araştırılan konular arasında yer alıyor. Ertesi güne hafif ve sağlıklı uyanmanın sırrı olan yılbaşı yemekleri listesi bu gecede ayrıca önem taşıyor. İşte yeni yıl sofranızda yer vermeniz gereken sebzeler, mezeler, tavuk ve hindi yemeklerinin yolduğu yılbaşı menüsü 2022 önerileri...
Birçok kültürde yılbaşı gecesi yenen ve yeni yılın daha iyi geçmesini sağlayacağına inanılan bazı yiyecekler var. Bu yiyecekleri yiyenlerin bütün bir yıl boyunca bollukla, bereketle, sağlık ve mutlulukla yaşayacağına inanılıyor. Ayrıca yılbaşı menüsü için sağlıklı yemekler, mezelerden oluşan yemekler bu yıl da tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki, yılbaşında ne yemek yapılır? İşte yılbaşı menüsü 2022 için seçenekler...
Pekmez soslu hindi
Sofralarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız pekmez soslu hindi tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Fırın torbasında pişirdiğiniz için hem daha hızlı hem de daha lezzetli olan pekmez soslu hindi, özellikle yılbaşı menüsünde hindi olsun isteyen ama bütün bir hindiyi pişirecek kadar geniş vakti olmayanlar için çok uygun.
Piliç Topkapı
Piliç Topkapı, geleneksel tavuk yemeklerimiz arasında en mükemmellerinden biri. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle herkesin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Tek başına bir öğün olan piliç Topkapı’yı siz de mutlaka deneyin.
Pilaki ve fasulyeli tarifler
Parayı sembolize ettiği için yılbaşında yenen bir diğer yiyecek de fasulye. Hatta ABD’nin güney eyaletlerinde sadece yılbaşı gecesi yenen Hoppin’ John isimli bir yemek bile mevcut. Bu yemek pirinç ve börülce ya da fasulyeden oluşuyor.
Nar salatası
Nar salatası tam bir antioksidan deposu olan o muhteşem meyveyi daha fazla tüketmek isteyenler için çok uygun bir seçenek. Birkaç basit malzemeyle yapılan bu salata, eti tavuk ya da balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor.
Siyah üzüm
İspanya’da yılbaşı sofralarında mutlaka üzüm bulunuyor. Saatler gece yarısını vurduğunda bu üzümlerden 12 tanesi yeniyor. Hatta saatin her bir vuruşunda bir üzüm yeniyor. Bu üzümler yılın aylarını temsil ediyor. Üzümlerden biri çok ekşi çıkarsa dikkat! Yiyen kişinin başına o ay kötü şeyler gelebilir.