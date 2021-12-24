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Yemek Kültürü
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 13:47 | 

Yılbaşında ne yemek yapılır? Yılbaşı yemek menüsü 2022

Yeni yıla sayılı günler kala "Yılbaşında ne yemek yapabilirim?" sorusu özellikle araştırılan konular arasında yer alıyor. Ertesi güne hafif ve sağlıklı uyanmanın sırrı olan yılbaşı yemekleri listesi bu gecede ayrıca önem taşıyor. İşte yeni yıl sofranızda yer vermeniz gereken sebzeler, mezeler, tavuk ve hindi yemeklerinin yolduğu yılbaşı menüsü 2022 önerileri...

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Birçok kültürde yılbaşı gecesi yenen ve yeni yılın daha iyi geçmesini sağlayacağına inanılan bazı yiyecekler var. Bu yiyecekleri yiyenlerin bütün bir yıl boyunca bollukla, bereketle, sağlık ve mutlulukla yaşayacağına inanılıyor. Ayrıca yılbaşı menüsü için sağlıklı yemekler, mezelerden oluşan yemekler bu yıl da tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki, yılbaşında ne yemek yapılır? İşte yılbaşı menüsü 2022 için seçenekler...
2Borsch (Borş) çorbası

Borsch (Borş) çorbası

Yemeğe öncelikle çorbayla başlamak adettendir. Yılbaşı yemeği için hafif ve farklı bir çorba başlangıç olarak tercih edilendir. Bunun için kırmızı pancardan yapılan Ukrayna'nın da meşhur tarifi borş (borsch) çorbasını denyeebilirsiniz.
3Pekmez soslu hindi

Pekmez soslu hindi

Sofralarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız pekmez soslu hindi tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Fırın torbasında pişirdiğiniz için hem daha hızlı hem de daha lezzetli olan pekmez soslu hindi, özellikle yılbaşı menüsünde hindi olsun isteyen ama bütün bir hindiyi pişirecek kadar geniş vakti olmayanlar için çok uygun.
4Perde pilavı

Perde pilavı

Perdeli pilav ya da perde pilavı, Türk mutfağının en lezzetli ve sunumu en şık yemeklerinden biri. Dışı hamurla kaplı nefis bir tavuklu pilav olan perdeli pilav, biraz çabayla evde de kolayca yapılabilir.
5Piliç Topkapı

Piliç Topkapı

Piliç Topkapı, geleneksel tavuk yemeklerimiz arasında en mükemmellerinden biri. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle herkesin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Tek başına bir öğün olan piliç Topkapı’yı siz de mutlaka deneyin.
6Balık

Balık

Balık da birçok kültürde yılbaşı sofralarında bulunan ve yiyene şans getirdiğine inanılan yiyeceklerden. Çünkü parlak pullarının bozuk paralara benzediğine inanılıyor. Dahası balıklar gruplar halinde yüzdükleri için de bolluğu, bereketi sembolize ediyorlar.
7Pilaki ve fasulyeli tarifler

Pilaki ve fasulyeli tarifler

Parayı sembolize ettiği için yılbaşında yenen bir diğer yiyecek de fasulye. Hatta ABD’nin güney eyaletlerinde sadece yılbaşı gecesi yenen Hoppin’ John isimli bir yemek bile mevcut. Bu yemek pirinç ve börülce ya da fasulyeden oluşuyor.
8Köpoğlu mancası

Köpoğlu mancası

Köpoğlu mancası, Trakya’da çok sık karşımıza çıkan nefis bir meze. Közlenmiş patlıcan, domates, biber, sarımsak ve yoğurttan elde edilen bu enfes mezeyi siz de mutlaka denemelisiniz.
9Nar salatası

Nar salatası

Nar salatası tam bir antioksidan deposu olan o muhteşem meyveyi daha fazla tüketmek isteyenler için çok uygun bir seçenek. Birkaç basit malzemeyle yapılan bu salata, eti tavuk ya da balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor.
10Lokma tatlısı

Lokma tatlısı

Hollanda'da yılbaşında oliebollen adı verilen lokma tatlısı benzeri hamur işini yeme adeti var. Hamuruna kuru üzüm ya da kuş üzümü eklenen bu lokmalar kızardıktan sonra da üstlerine pudra şekeri serpiliyor.
11Siyah üzüm

Siyah üzüm

İspanya’da yılbaşı sofralarında mutlaka üzüm bulunuyor. Saatler gece yarısını vurduğunda bu üzümlerden 12 tanesi yeniyor. Hatta saatin her bir vuruşunda bir üzüm yeniyor. Bu üzümler yılın aylarını temsil ediyor. Üzümlerden biri çok ekşi çıkarsa dikkat! Yiyen kişinin başına o ay kötü şeyler gelebilir.
12Yılbaşı kurabiyesi (Ginger bread)

Yılbaşı kurabiyesi (Ginger bread)

Yılbaşı sofralarınızı süsleyecek bu enfes kurabiye tarifinin yapımı oldukça basit!
YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ
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