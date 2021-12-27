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Yemek Kültürü
Haber Giriş: 27 Aralık 2021 - 17:02 | 

Yılbaşı sofrasında neler yapılır? 2022 Yılbaşı menüsü mezeleri

Yılbaşı sofrası deyince akla görkemli hazırlanmış yemekler, süslenmiş kırmızılar ve yeşiller içinde bir masa, elbette birbirinden lezzetli mezeler gelir. Sizlere bu özel yılbaşı sofrasında sevdiklerinizle paylaşabileceğniz çeşitli meze tarifleri hazırladık. Peki yılbaşı sofrasında neler yapılır? İşte yapımı kolay 2022 yılbaşı menüsü mezeleri...

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Yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek dostların yanında bir de lezizz mezeler olunca yeni yıla bol bereketli girmek kaçınılmaz olur. Yılbaşı menüsü için ince eleyip sık dokuyan ev sahipleri yılbaşı sofrasında neler yapılır merak ediyorlar. İşte sizler için hazırladığımız lezzetli ve pratik yılbaşı mezeleri...
2TAHİNLİ TARATOR

TAHİNLİ TARATOR

Lezzetli ve pratik bir meze arıyorsanız hemen tahinli taratoru denemelisiniz. Tahinli meze keyfiyle yoğurtlu meze keyfini tek tabakta birleştiren bu nefis mezeyi mutlaka denemelisiniz.
TAHİNLİ TARATOR TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
3PANCARLI HUMUS

PANCARLI HUMUS

Humus son dönemin en popüler mezelerinden. Hele bir de pancarla bir araya geldi mi rengiyle lezzetiyle benzersiz bir hal alıyor. Bu tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Yıldız Öz Samaha hazırladı.
PANCARLI HUMUS TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
4KUTKUTUK TARİFİ

KUTKUTUK TARİFİ

Kutkutuk, Anadolu’nun en sevilen patlıcanlı mezelerinden biri. Közlenmiş patlıcan ve kapya biberle yapılan kutkutuk için tereyağlı babagannuş veya yoğurtsuz köpoğlu da denebilir. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu mezeyi siz de mutlaka denemelisiniz.
KUTKUTUK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
5KARİDESLİ DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ

KARİDESLİ DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ

Deniz börülcesi özellikle Ege'de balık ve meze sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Karidesi söylemeye zaten gerek yok. Sizin için bu iki lezzeti tek tabakta bir araya getiren nefis bir tarifimiz var. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül hazırladı.
DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
6TERETTÜR TARİFİ

TERETTÜR TARİFİ

Adana mutfağına ait tahinli ve yoğurtlu bir meze olan terettürün yapılışı çok kolay ama lezzeti muhteşem. Geleneksel bir tarif olan terettürü siz de mutlaka denemelisiniz.
TERETTÜR TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
7HAYDARİ TARİFİ

HAYDARİ TARİFİ

Haydari, en sevilen mezelerin başında gelir. Birkaç temel malzeme ile harika bir sonuç elde etmek isteyenler için oldukça lezzetli bir seçenek.
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8ŞAKŞUKA TARİFİ

ŞAKŞUKA TARİFİ

Sofraların sevilen lezzetlerinden şakşuka, patlıcan, biber ve domatesin nefis birleşimi... Ayrıca yapımı da oldukça pratik. Tadı da bir o kadar güzel. Dilerseniz sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz.
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9ACILI EZME TARİFİ

ACILI EZME TARİFİ

Acılı ezme, özellikle kebapların en güzel eşlikçisi. Acılı ezmeyi hazırlarken malzemeleri ince doğramaya dikkat etmelisiniz. Dilerseniz ceviz de ekleyebileceğiniz bu lezzeti ister kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde ikram edebilirsiniz.
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10MÜTEBBEL TARİFİ

MÜTEBBEL TARİFİ

Mütebbel, közlenmiş patlıcan ve tahinin mükemmel uyumu bir lezzet. Özellikle de et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Bu nefis mezeyi hazırlarken limon yerine nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Akşam sofranızın yıldızı olacak mütebbeli denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda.
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11EĞİN TARİFİ

EĞİN TARİFİ

Özellikle sıcak havalarda içinizi ferahlatacak bir meze türü olan eğin piyazı her yemeğin yanına yakışabilir bir özellik taşıyor. Çoban salatası gibi hazırlanan eğin piyazı, oldukça kolay yapımı ve her yerde bulunabilen malzemelerle yemeklerinizin yanına bir meze alternatifi arıyorsanız, bu tarif tam size göre…
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12FAVA TARİFİ

FAVA TARİFİ

Yılbaşı yemeğinde Ege mutfağından nefis bir lezzete de yer vermeye ne dersiniz? Bunun için fava harika bir alternatif. Bu tarif kuru bakla ile hazırlandığı için protein açısından da zengin. Ayrıca limon suyu da eklenince tadına doyum olmuyor.
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