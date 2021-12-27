Yılbaşı sofrasında neler yapılır? 2022 Yılbaşı menüsü mezeleri

FAVA TARİFİ

Yılbaşı yemeğinde Ege mutfağından nefis bir lezzete de yer vermeye ne dersiniz? Bunun için fava harika bir alternatif. Bu tarif kuru bakla ile hazırlandığı için protein açısından da zengin. Ayrıca limon suyu da eklenince tadına doyum olmuyor.