Yılbaşı sofrasında neler yapılır? 2022 Yılbaşı menüsü mezeleri
Yılbaşı sofrası deyince akla görkemli hazırlanmış yemekler, süslenmiş kırmızılar ve yeşiller içinde bir masa, elbette birbirinden lezzetli mezeler gelir. Sizlere bu özel yılbaşı sofrasında sevdiklerinizle paylaşabileceğniz çeşitli meze tarifleri hazırladık. Peki yılbaşı sofrasında neler yapılır? İşte yapımı kolay 2022 yılbaşı menüsü mezeleri...
Yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek dostların yanında bir de lezizz mezeler olunca yeni yıla bol bereketli girmek kaçınılmaz olur. Yılbaşı menüsü için ince eleyip sık dokuyan ev sahipleri yılbaşı sofrasında neler yapılır merak ediyorlar. İşte sizler için hazırladığımız lezzetli ve pratik yılbaşı mezeleri...
PANCARLI HUMUS
Humus son dönemin en popüler mezelerinden. Hele bir de pancarla bir araya geldi mi rengiyle lezzetiyle benzersiz bir hal alıyor. Bu tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Yıldız Öz Samaha hazırladı.
KARİDESLİ DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ
Deniz börülcesi özellikle Ege'de balık ve meze sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Karidesi söylemeye zaten gerek yok. Sizin için bu iki lezzeti tek tabakta bir araya getiren nefis bir tarifimiz var. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül hazırladı.
HAYDARİ TARİFİ
Haydari, en sevilen mezelerin başında gelir. Birkaç temel malzeme ile harika bir sonuç elde etmek isteyenler için oldukça lezzetli bir seçenek.
ACILI EZME TARİFİ
Acılı ezme, özellikle kebapların en güzel eşlikçisi. Acılı ezmeyi hazırlarken malzemeleri ince doğramaya dikkat etmelisiniz. Dilerseniz ceviz de ekleyebileceğiniz bu lezzeti ister kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde ikram edebilirsiniz.
EĞİN TARİFİ
Özellikle sıcak havalarda içinizi ferahlatacak bir meze türü olan eğin piyazı her yemeğin yanına yakışabilir bir özellik taşıyor. Çoban salatası gibi hazırlanan eğin piyazı, oldukça kolay yapımı ve her yerde bulunabilen malzemelerle yemeklerinizin yanına bir meze alternatifi arıyorsanız, bu tarif tam size göre…