Yılbaşı sofrasında bile balıksız yapamayanlar için nefis yemek tarifleri

Bakla fava tarifi Fava kelimesi baklanın Latince adı ‘faba’dan İtalyanca ve İngilizce gibi dillere doğrudan girmiş bir kelime ve o dillerde de bakla anlamına geliyor. Bizde ise fava bakladan yapılan o nefis mezenin adı. Sizin için bu kez geleneksel İstanbul usulü bir bakla fava tarifi hazırladık. Özel günlerde sofralarınızı süsleyecek bu mezeyi mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Bakla sevmeyenlerin bile çok beğeneceği favanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…