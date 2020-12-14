Yılbaşı sofrasında bile balıksız yapamayanlar için nefis yemek tarifleri
Yılbaşına bu yıl hepimiz evlerimizde gireceğiz. Bu nedenle hepimiz şimdiden yılbaşı menüsü hazırlıklarına başladık bile. Genelde tavuk, hindi ya da etli yemekler görürüz yılbaşı sofralarında ama siz bu ürünleri yemiyorsanız ya da "Balıktan vazgeçemem" diyorsanız, çorbasından tatlısına balık ve deniz ürünleri ağırlıklı nefis yılbaşı menüsünü mutlaka görmelisiniz. İşte tariflerimiz...
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Balık çorbası tarifi
Lezzetli etiyle ünlü lagos balığının kızartması, buğulaması, çorbası gibi birçok çeşidi var. Muğla’nın zengin mutfağına ait balık çorbası da büyük balıkların kafa etinden yapılıyor. Özellikle de muhteşem lagos eti çorbayı daha da lezzetlendiriyor. Hemen her yörede farklı balıklarla hazırlanan balık çorbası nasıl yapılır? Hem doyurucu hem de sağlıklı balık çorbasını mutlaka denemelisiniz.
Andaloz çorbası Fransız mutfağına ait çok pratik bir lezzet. Adını Türkçe “Endülüs” anlamına gelen “andalouse” kelimesinden alıyor. Biraz domates salçası, biraz da pirinçle harikalar yaratabileceğiniz bu pratik çorbayı evde artan pirinç pilavınızla da yapabilirsiniz. Yarım saat içinde hazır olacak andaloz çorbası tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde temmuz ayında toplanmaya başlayan kabak çiçeğinin dolması da görüntüsü kadar güzel oluyor. Yaz sıcaklarında hafif bir şeyler yemek isteyenler için oldukça uygun bir tarif. Peki narin kabak çiçeğinin dolması nasıl yapılır? Muğla usulü kabak çiçeği dolması tarifi karşınızda… Şimdiden afiyet olsun.
Deniz börülcesi özellikle Egelilerin çok iyi bildiği ve çok sevdiği lezzetlerden. Deniz kenarlarında kendiliğinden yetişen deniz börülcesini yaparken içinden kılçıklarını ayıklamak çok önemli. Kendinden tuzlu bir bitki olduğu için haşlarken suyuna tuz koymamanız konusunda uyarımızı da yapıp tarifimize geçelim…
Bir balıkçıdan ya da mezeciden lakerda alabilirsiniz elbette ama evde yaptığınız lakerdanın yerini tutar mı? Bizce tutmaz… Üstelik lakerda yapmak da aslında oldukça kolay. Sizin için palamutla yapabileceğiniz geleneksel İstanbul usulü nefis bir lakerda tarifi hazırladık. Palamutun etini sert ve tatsız bulursanız, torik de kullanabilirsiniz. İşte nefis lakerda tarifimiz…
Fava kelimesi baklanın Latince adı ‘faba’dan İtalyanca ve İngilizce gibi dillere doğrudan girmiş bir kelime ve o dillerde de bakla anlamına geliyor. Bizde ise fava bakladan yapılan o nefis mezenin adı. Sizin için bu kez geleneksel İstanbul usulü bir bakla fava tarifi hazırladık. Özel günlerde sofralarınızı süsleyecek bu mezeyi mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Bakla sevmeyenlerin bile çok beğeneceği favanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Deniz ürünlerini sevenler için nefis ahtapot salatası tarifi hazırladık. Ahtapot salatası herkesin en sevdiği yemekler listesinde yer almaz belki ama ama içine koyacağınız malzemelerle damak zevkinize uygun enfes bir salata yapabilirsiniz. İşte deniz ürünlerinin en güzellerinin sofraları süslediği Çanakkale mutfağına ait bir ahtapot salatası tarifi...
Midye dolma en sevilen ve en Türkiye’ye özgü sokak lezzetlerinin başında geliyor. Türkiye’de midye dolması çok meşhur birçok mekan ve satıcı var. Ancak siz dışarıda yediğiniz midyelere güvenemiyorsanız bu lezzeti evinizde de yapabilir gönül rahatlığıyla, zevkle tüketebilirsiniz. İşte evde midye dolma yapılışı…
Kalamar balık restoranlarında genelde kızartılmış halde servis edilir ama asla kaçırılmaması gereken bir de dolması vardır ki lezzetini bilen bilir. Hele bir de Çanakkale’nin meşhur Ezine peyniri ile yapılmış olursa tadından yenmez. İşte peynirli kalamar dolmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Hazır balık mevsimi gelmişken, sofralarımızın vazgeçilmezi Karadeniz'in değerlisi hamsinin birçok farklı versiyonu denemek şart. Hele ki köfte halini hiç denemediyseniz, çok beğeneceğiniz hamsili köfte tarifi için sizi şöyle alalım. İşte malzemeleri ve yapımı...
Hazır balık sezonu gelmişken lezzetli balıklarla yapılabilecek tüm tarifler denenmeli. Levreği ızgarası, buğulaması gibi pek çok şekilde pişirebilirsiniz. Peki levrek marini denediniz mi? Eğer cevabınız hayırsa mutlaka denemelisiniz. Peki levrek marin nasıl yapılır? İşte cevabı…
Peynir ve somon birbiri uyum yakalaması en zor iki farklı lezzet. Aralarında uyumu doğru şekilde yakalayınca birbirine oldukça uzak olan bu lezzetler harikalar yaratabiliyor. Kullandığınız peynirin cinsi, kokusu gibi etkenler ise bu konuda çok önemli. Kokulu peynir kullanacaksanız oldukça az olmalı ki tadı somonun önüne geçmesin. Peki peynirli somon nasıl yapılır? İşte tarifi...
Siz de denizden ne çıksa yiyecek olanlardan mısınız? Eti yağsız ve oldukça lezzetli olan levrek tam size göre… Yaz aylarında bir kasabada, denizin sesi eşliğinde balığınızı yeme keyfini evine de taşımak isteyenler için fırında levrek nasıl yapılır? Sağlığınız için birçok faydası olan balığı masanızdan eksik etmemeniz için pratik fırında levrek tarifi…
Palamut sonbaharın habercisi balıklardan. Denizlerimizin en lezzetli sakinlerinden biri olan palamutun en güzel hali de pilaki olsa gerek. Balığın lezzetinin sebzelerle desteklendiği, fırında pişen bu nefis yemek, her türlü sofraya yakışır, herkese kendini sevdirir. İşte çok basit bir palamut pilaki tarifi...
Denizin olduğu yerde her tür deniz ürünü de yemeklerde sık sık kullanılır. Ülkemizin zengin mutfaklarından Muğla da deniz ürünleriyle adından bahsettiriyor. Muğla mutfağından misafirlerinizi büyüleyecek bir tarifle sizlerleyiz. Ahtapotlu pilavla yiyenleri şaşırtacak ve büyüleyeceksiniz. Salatalarda da kullanılan ahtapot, pilava çok yakışacak. Peki ahtapotlu pilav nasıl yapılır?
Risotto bir tür pirinç yemeği. Özelliği bol nişastalı Arborio pirinciyle yapılması ve pirincin nişastasının yüzeye çıkmasıyla yumuşacık bir kıvama sahip olması. Risotto’yu aklınıza gelen birçok malzemeyi kullanarak yapabilirsiniz ama biz bu tarifimizde kestane mantarlı risotto’yu denedik çok da beğendik. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Balık sofralarının olmazsa olmazı helva, fırına girdiğinde ayrı bir lezzet kazanıyor. Sadece balık menülerinde değil, çayın yanında da afiyetle tüketebileceğiniz fırında helva sofralarınızı süsleyecek. Peki fırında tahinli helva nasıl yapılır? İşte tarifi...
Damla tatlısı, kıtır kıtır cevizi, mis gibi şerbeti ve görüntüsüyle özellikle misafir davetlerinin favorisi olacak tatlılardan. Yapılışı da oldukça pratik olan damla tatlısını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Damla tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyor ve tarifimize geçiyoruz.