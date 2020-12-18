Yılbaşı sofranız için birbirinden nefis farklı meze tarifleri
Mezeler sofralarımızın tadı tuzu... Özellikle uzun uzun oturulan keyifli kutlama sofralarında mezeler olmadan olmaz. Kimi patlıcanlısını seviyor, kimi tahinlisini... Kimi sofrasında ille yoğurtlu meze olsun istiyor kimi de otlardan vazgeçemiyor. Sizin için birbirinden nefis meze tarifleri hazırladık. Yılbaşı sofraları bu mezelerle daha lezzetli olacak. İşte taramadan humusa, Girit ezmesinden babagannuşa birbirinden nefis farklı meze tarifleri...
Pancarlı humus tarifi
Geleneksel mezelerimizden olan humus son dönemde haklı popülerliğini yeniden kazandı. Özellikle içine eklenen pancar, avokado gibi malzemelerle lezzetli katlanan humus her sofrada mutlaka bulunmalı. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül sizin için güzel bir pancarlı humus tarifi hazırladı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Deniz börülcesi tarifi
Deniz börülcesi özellikle Egelilerin çok iyi bildiği ve çok sevdiği lezzetlerden. Deniz kenarlarında kendiliğinden yetişen deniz börülcesini yaparken içinden kılçıklarını ayıklamak çok önemli. Kendinden tuzlu bir bitki olduğu için haşlarken suyuna tuz koymamanız konusunda uyarımızı da yapıp tarifimize geçelim…
Muhammara tarifi
En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...
Tarama tarifi
Tarama, mutfaklarımızın en lezzetli balık mezelerinin başında geliyor. Bottarga da denen mumlu havyar kullanılarak yapılan ve Yunan mutfağında da taramasalata ya da taromasalata adıyla yer alan tarama, oldukça pratik ve lezzetli bir meze. Sizin de kolayca yapıp sevdiklerinize ikram edebileceğiniz taramanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…
Havuç tarator tarifi
Havuçtan güzel ne var? Çorbadan tatlıya her yemeğe yakışan havucun mezesi de ayrı bir lezzetli oluyor. Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu, sizin için muhteşem bir havuç tarator tarifi hazırladı. Kavrulmuş cevizin lezzet kattığı bu muhteşem havuç taratoru herkes tatmalı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Pastırmalı humus tarifi
Humus, nohutun ezilmesi ve tahinle tatlandırılması ile hazırlanan muhteşem bir meze. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz humusun üzerine pastırma veya et katılarak sunmak da mümkün. Klasik humus tarifinin dışına çıkacağınız pastırmalı humus nasıl yapılır? Yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği nefis pastırmalı humus tarifi…
Girit ezmesi tarifi
Girit ezmesi son dönemin en gözde mezelerinin başında geliyor. Peynir sevenler için rüya gibi bir lezzet olan Girit ezmesinin bir benzeri de Yunan mutfağında ‘tirokafteri’ adıyla yer alıyor. Meze sofralarının yanı sıra kahvaltılık olarak ya da kanepelerinizde de kullanabileceğiniz Girit ezmesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kuru erikli pancar mezesi tarifi
Mezeler sofralarımızın olmazsa olmazları... Özellikle kutlama sofralarının vazgeçilmezleri onlar. Kimimiz yoğurtlu mezelere aşığız kimimiz tahinli mezelere. Hürriyet Lezizz Köşe Yazarı Derya Jerdev sizin için nefis bir meze tarifi hazırladı: Kuru erikli pancar mezesi. Bu meze için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Kutkutuk tarifi
Kutkutuk, Anadolu’nun en sevilen patlıcanlı mezelerinden biri. Közlenmiş patlıcan ve kapya biberle yapılan kutkutuk için tereyağlı babagannuş veya yoğurtsuz köpoğlu da denebilir. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu mezeyi siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Kırmızı biber turşusu tarifi
Kapya biber, salçalarımızın yemeklerimizin lezzeti. Peki kapya biberle nefis bir turşu yapmaya da ne dersiniz? Yağlı turşu da denen kırmızı biber turşusu, kısa süre içinde yapılmasıyla ve lezzetiyle herkesin favorisi olacak. İşte çok beğeneceğiniz kırmızı biber turşusu tarifi…
Terettür tarifi
"Marulla meze mi olur?" diyeceğinize şimdiden eminiz ancak terettürü tatmadan büyük konuşmayın. Adana mutfağına ait tahinli ve yoğurtlu bir meze olan terettürün yapılışı çok kolay ama lezzeti muhteşem. Geleneksel bir tarif olan terettürü siz de mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Tahinli patlıcan közlemesi
Klasik patlıcan közlemesinin Antalya'ya ait tahinli bir versiyonu olduğunu biliyor muydunuz? Mangalın yanında en sevilen mezedir patlıcan közlemesi. Tabii mangal yakmayı beklemeden fırında ya da ocak üstünde kolayca yapabilirsiniz. Közlerken bıraktığı güzel kokunun yanı sıra tahin dokunuşuyla misafirlerinizi şaşırtacaksınız. Alışılmışın dışında bir tat olan tahinli patlıcan közlemesi nasıl yapılır? Cevap hemen aşağıda...
Kabak tarator tarifi
Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabak, neredeyse her yemeğe kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Zeytinyağlısı, etlisi, çorbası, böreği derken sıra geldi kabakla meze yapmaya. Bol yoğurtlu kabak tarator yaz sofralarınızı şenlendirecek pratik ve hafif bir meze. Hazır kabak mevsimindeyken mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun…
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Ahtapot salatası tarifi
Deniz ürünlerini sevenler için nefis ahtapot salatası tarifi hazırladık. Ahtapot salatası herkesin en sevdiği yemekler listesinde yer almaz belki ama ama içine koyacağınız malzemelerle damak zevkinize uygun enfes bir salata yapabilirsiniz. İşte deniz ürünlerinin en güzellerinin sofraları süslediği Çanakkale mutfağına ait bir ahtapot salatası tarifi...
Tavuk ciğer pate tarifi
Pate, ciğerin her türlüsüyle yapılabilen ve genellikle aperitif olarak tüketilen bir ürün. Kaz ciğerinden yapılan pate dünya mutfaklarında oldukça ünlü ama siz çok benzer bir lezzeti tavukla da ortaya koyabilirsiniz. Sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tavuk ciğer pate tarifi hazırladık. Afiyet olsun…
Tütsülenmiş yoğurt tarifi
Tütsülenmiş yoğurt aslında Denizli mutfağına ait benzersiz bir yöresel lezzet. Yoğurdun mayalanma aşamasında süt önce yakılıyor ardından yanık sütün üzerinde yoğurt mayalanıyor. Ancak siz bu lezzeti evde daha kolay nasıl yapabilirim diye merak ediyorsanız ev yapımı tütsülenmiş yoğurt tarifimiz sizin için geliyor.
Patlıcan gömme tarifi
Patlıcan gömme, birçok farklı isimle de karşımıza çıkan bir lezzet. İçine farklı malzemeler de koyarak damak zevkinize göre tatlar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapımı da oldukça basit. Patlıcanları közleyip doğruyorsunuz ve diğer malzemeleri ekleyip, sosu ile son dokunuşu yaparak servis ediyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun...
İsli labne tarifi
Labne peyniri tatlılarda kullanılabildiği gibi meze olarak da zevkle tüketilebiliyor. Özellikle isli labne meze sofralarının baş köşesinde yer almayı hak eden bir lezzet. Siz de isli labneyi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Aynı teknikle isli yoğurt da yapabileceğinizi belirtip isli labne tarifine hemen geçelim.
Ev yapımı midye dolma tarifi
Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Karadeniz piyazı tarifi
Köftenin bulunduğu sofraların olmazsa olmazı piyaz, her yörede farklı şekilde yapılıyor. Ufak farklılıklar olsa da her haliyle oldukça lezzetli olan piyaz, Karadeniz mutfağında ise bol marul ile hazırlanıyor. Peki Karadeniz piyazı nasıl yapılır? Ana yemeği unutturacak piyazın işte tarifi…
Acılı ezme tarifi
Kebapçıya gittiğinizde önden mutlaka acılı ezme gelir. Daha kebaplar gelmeden lezzetine karşı konulamayan acılı ezme mutlaka biter. Evde de yemeklerin tamamlayıcısı olarak kolaylıkla yapabileceğiniz acılı ezme nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Pekmezli hoşmak tarifi
Giresun mutfağının sevilen yemeklerinden hoşmak, tıpkı patates püresi gibi yemeklerin tamamlayıcısı olarak sofralarda yer alıyor. Barbunya püresi de diyebileceğimiz hoşmağı sade tüketebileceğiniz gibi pekmezli de tüketebilirsiniz. Peki pekmezli hoşmak nasıl yapılır? Sofralarınızın yıldızı olacak pekmezli hoşmak tarifi…
Mütebbel (Babagannuş) tarifi
Ortadoğu, özellikle de Lübnan mutfağı dünyanın en zengin, en lezzetli mutfaklarından biri. Örneğin patlıcanla yapılan mütebbel isimli bu mezenin lezzetine doyum olmuyor. Bir tür tahinli beğendi olarak tarif edebileceğimiz mütebbelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz…
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Hibeş tarifi
Hibeş tahinle yapılabilen en basit mezelerden biri. Hayvansal gıdalar kullanmadan müthiş lezzetler ortaya koymak isteyenler için çok uygun olan hibeşi beğenmemek mümkün değil. Arzu ederseniz farklı bir salata sosu olarak da tüketebileceğiniz hibeşin tarifi aşağıda. Mutlaka denemelisiniz…
Humus tarifi
Humus temel malzemeleri nohut ve tahin olan enfes bir mezedir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis edebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Veganların da gönül rahatlığıyla yediği protein deposu bir meze olan humusu bir de Lezizz tarifiyle deneyin.
Ege usulü fava tarifi
Zeytinyağlılar mutfağımızın özellikle de Ege’de sofraların olmazsa olmazları. Kimi meze olarak, kimi salata kimi de yemek olarak zevkle tüketilen zeytinyağlıların en sevilenlerinden biri de fava. Soğan ve dereotuyla lezzeti tatlanan Ege usulü favayı siz de akşam yemeğinde masanızda misafir etmek isterseniz işte tarifimiz…
Lakerda tarifi
Bir balıkçıdan ya da mezeciden lakerda alabilirsiniz elbette ama evde yaptığınız lakerdanın yerini tutar mı? Bizce tutmaz… Üstelik lakerda yapmak da aslında oldukça kolay. Sizin için palamutla yapabileceğiniz nefis bir lakerda tarifi hazırladık. Palamutun etini sert ve tatsız bulursanız, torik de kullanabilirsiniz. İşte nefis lakerda tarifimiz…
Havuç tarator tarifi
Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz. Mutlaka deneyin...
Geleneksel çiğ köfte tarifi
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!
Deniz börülcesi tarifi
Deniz börülcesi özellikle balık sofralarına çok yakışan bir meze. Yapılışı da oldukça basit. Tek yapmanız gereken börülceleri haşlayıp kılçıklarından arındırmak ve dilediğiniz bir sosla birleştirmek. Genelde limon ve sarımsakla sos yapılır ama siz mayonez ve yoğurtlu bir deniz börülcesi sosu da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun…
Şakşuka tarifi
Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…
Mozzarella peynirli domates dilimleri tarifi
Görünümü şık, yemesi zevkli salata çeşitleri arıyorsanız mozzarella dilimleri gayet pratik olacaktır. 5 malzemeyle, 15 dakika içinde nefis bir salata elde edebilirsiniz. Üstelik eğer sofrada sunuma önem verenlerdenseniz, peynir ve domates dilimlerini tabağa yerleştirirken tablo gibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Tarifi biz aşağı bırakıyoruz, süslemek, sunmak ise size kalmış.
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