Yılbaşı sofralarına renk katacak çeşit çeşit salata tarifleri
Yılbaşına sayılı günler kaldı. Bu sene yeni yıla herkes evinde gireceği için yılbaşı sofraları da büyük önem kazandı. Evde kuracağımız sofralarda salatalar da büyük önem taşıyor. Uzmanlar da yılbaşı yemeklerinde salata gibi hafif yemeklere ağırlık vermemizi öneriyor. Sizin için birbirinden nefis, rengarenk farklı salata tarifleri hazırladık. İşte muhteşem tariflerimiz...
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Şuba salatası tarifi
Rengarenk bir salata olan şuba salatası, Rusya'nın ve geçmişte SSCB'nin parçası olan ülkelerin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de çok sevilen şuba salatası çay saatlerinde de kutlama sofralarında da yerini kolayca alabilir. Bu şuba salatası tarifini sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül hazırladı. Evde kolayca yapabileceğiniz bu salatanın tarifini kesinlikle kaçırmayın. Afiyet olsun...
Piyaz denince aklımıza genelde kuru fasulyeyle yapılan piyazlar geliyor ama nohutun piyazı da gerçekten çok nefis oluyor. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu, sizin için nefis bir nohut piyazı tarifi hazırladı. Tahinli ve yoğurtlu bu nohut piyazı tarifi, kutlama sofralarına da ana yemeklerin yanına da çok yakışıyor. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Lahana kış aylarının en önemli sebzelerinden. Moru ayrı beyazı ayrı lezzetli olan lahana, yemeklerin yanı sıra salata ve turşularda da çok keyifli oluyor. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Yıldız Öz Samaha sizin için nefis bir tarif hazırladı. Turşu ile salata arası olan bu tarifi herkes mutlaka denemeli. Afiyet olsun...
Renkli görüntüsüyle sofranızı şenlendirecek bir tarifimiz var. Şalgam suyu ile hazırlanan mor bulgur salatası, masaya geldiği anda herkesin beğenisini kazanacak. Üstelik lezzetine de doyamayacaksınız. Tarifini merak ettiyseniz, sizin için aşağıda yazdık. İşte, mor bulgur salatası tarifi...
Pazı genelde sebze ya da dolma olarak tükettiğimiz bir sebze ancak salata olarak da çok lezzetli oluyor. Peki pazı salatası nasıl yapılır? Sizin için meyvelerle lezzetlenen enfes bir pazı salatası tarifi hazırladık. Farklı bir salata arayanlar pazı salatasını mutlaka denemeli. Afiyet olsun…
Salatalar, sofralarımızın vazgeçilmezi. Birkaç basit malzeme ile hazırlanan lor salatasını da çok beğeneceğinize eminiz. Tadıyla kısa sürede favorilerinizden biri haline gelecek bu lezzeti kahvaltılarınızda da tercih edebilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz lor salatası tarifi...
Sosyete salatası ile tanışmaya ne dersiniz? Çeşit çeşit malzemelerle hazırlayıp masaya koyduğunuz anda tüm beğenileri üzerinde toplayacak. Ayrıca, çay saatlerinizin de aranılanları arasına gireceğinden eminiz. Bambaşka bir lezzet sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, haydi mutfağa! İşte sosyete salatası tarifi... Afiyet olsun...
Kartoffelsalad yani patates salatası Almanya’da sofraların olmazsa olmazlarındandır. Ev-restoran fark etmez, nereye giderseniz gidin, masada neredeyse her zaman baş köşede bulunur. Özellikle Bavyera bölgesinin patates salatasının lezzetine doyum olmaz. Biz de sizin için Bavyera usulü bir patates salatası tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz salatamızın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Börülce, Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden... Taze ve kuru haliyle de nefis tarifler hazırlanıyor. Eğer siz de denemeye karar verirseniz, taze börülce salatasını öneririz. Doyuruculuğu ve nefis tadıyla vazgeçilmeziniz olacak bu salata diğerlerini unutturacak. İşte, limonlu sosuyla da fark yaratan taze börülce salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Domates, maydanoz, nane ve ince bulgurun mükemmel bir uyumu olan Lübnan salatası, dünya mutfağındaki en lezzetli salatalarından. Bulgur yerine kuskus da tercih edebileceğiniz bu salatayı meze olarak da sunabilirsiniz. Diyet yapanlar için de nefis bir alternatif. Peki, Lübnan salatası nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Yemeğinizi hazırlayın, nefis bir yancı geliyor! Sumağın verdiği ekşi aromayla favorilerinizden biri haline gelecek yeşil soğan salatası hem rengiyle hem de lezzetiyle herkesin beğenisini kazanacak. Tarifini merak ettiniz değil mi? O halde lafı fazla uzatmadan, karşınızda yeşil soğan salatası tarifi...
Genellikle turşu olarak tüketilen pancarın salatasını hiç denediniz mi? Eğer cevabınız 'hayır' ise, çiğ pancar salatasını mutlaka denemeden geçmeyin. Sofranıza çok farklı bir lezzet katacağını söyleyebiliriz. İşte, rengiyle göz alan çiğ pancar salatası tarifi...
Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı... Şimdiden afiyet olsun...
Tadanın hayran kalacağı harika bir salata tarifimiz var! Menünüze renk katacak kuru bakla salatasını yiyen bir daha yiyecek. Ayrıca, yapılışı da çok kolay bu nefis salatayı meze olarak bile sunabilirsiniz. Her seferinde ayrı seveceğiniz kuru bakla salatasını denemek isterseniz, haydi mutfağa!
Kendisi bir salata olsa da, en az ana yemek kadar doyurucu bir lezzet. Üstelik çoğu menüde de rastlıyoruz. Neyden mi bahsediyoruz? Tabii ki, sezar salatadan... Kullanılan malzemelerle tam bir protein deposu olan bu salatanın favorilerinizden biri olacağına eminiz. İşte, kızarmış ekmek, nefis tavuk eti ve enfes sosuyla karşınızda sezar salatası... Şimdiden afiyet olsun...
Toros salatası Antalya’da sofraların olmazsa olmazı lezzetlerden. Al göz ya da al köz diye de bilinen bu meze/salata közlenmiş patlıcan, biber ve soğanla yapılıyor. Aslında çok kolay olmasına rağmen sebzelerin fırında pişme süresi nedeniyle biraz sabır isteyen Toros salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Roka özellikle balık sofralarının vazgeçilmez salata malzemesi. Hafif acımsı lezzetiyle tek başına yemesi biraz zor olan roka, başka malzemelerle bir araya geldiğinde nefis bir sonuç yaratıyor. Sizin için müthiş bir roka salatası tarifimiz var. Narın renk kattığı bu salatayı mutlaka denemelisiniz…
Görünüm olarak pastayı hatırlatsa da tadıyla en sevdiklerinizden biri olacak nefis bir tarif ile karşınızdayız. Pancarlı patates salatasını akşam yemeklerinizde veya 5 çaylarında çekinmeden servis edebilirsiniz. O halde sofranızda bu güzel salataya da yer açın. İşte, merak edenler için pancarlı patates salatası tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Yerken neredeyse aldığınızdan daha fazla kalori tükettiğiniz efsane sebze lahana salatalarımızın da vazgeçilmezi. Özellikle mor lahanadan kesinlikle vazgeçemiyoruz. Peki mor lahanayı hiç yoğurtla karıştırmayı denemiş miydiniz? Adı üstünde sofralarınızın baş köşesine kurulacak mor sultan tarifi...
Bezelye mutfaklarımızda her alanda kullanabileceğimiz bir ürün. Çorbası da oluyor, yemeğe, pilava da katılıyor. Peki ya bezelye salatası? Tek kelimeyle “Of” diyoruz. Bol dereotlu bezelye salatasını isterseniz et yemeklerinin yanında isterseniz de çay saatlerinde ikram edebilir, dilerseniz ton balığı ya da tavuk ilave ederek tek başına bir öğün haline de getirebilirsiniz. İşte enfes bezelye salatası tarifimiz…
Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan niçoise salatası genellikle balık kullanılarak yapılır. Ancak ahtapot gibi farklı deniz ürünleri de salataya oldukça lezzet katıyor. Ton balığı ya da ançüez kullanılarak yapılan bu salatanya yiyenler hayran kalıyor. Diyet yapanların veya hafif lezzetler arayanların ilk tercihleri arasında yer alacak bu doyurucu salata Masterchef yarışması ile adını daha da duyurdu. Peki niçoise salata nasıl yapılır? İşte cevabı…
Somon özellikle zengin omega-3 içeriğiyle en faydalı ve besleyici balıkların başında geliyor. Pembe rengi ve kılçıksız olması nedeniyle çocukların da keyifle ve kolayca yiyebileceği somonu, makarna ve sebzelerle birleştirip bir salata haline getirdik. Tüm ailenin çok beğeneceğine emin olduğumuz somonlu ve renkli sebzeli makarna salatası tarifi için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda…
Muğla’nın farklı kesimlerinde birçok şekilde adlandırılan dalleme salatası herkesin tatması gereken farklı bir lezzet. Dalleme, papatya dallarından yapılan bir salata ve özellikle de Datça’da çok sık tüketiliyor. Sarı papatyanın dallarından yapılan dalleme salatası nasıl yapılır? Deniz ürünlerinin yanında hem salata hem de meze olarak tercih edilir. İlginç yemekleriyle şaşırtan Muğla’dan ilginç bir tarif sizlerle.
Hazırlanması çok kısa süren ve lezzetiyle sevdiklerinizi büyüleyebileceğiniz güzel bir salata arıyorsanız zeytinli mantar salatası tam size göre. Yeşil zeytin ve taze soğanla lezzetlenen kültür mantarlarıyla yapacağınız bu salata hem çok besleyici hem de çok doyurucu.
Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Farklı lezzetler denemekten hoşlananlar için lezzetli bir salatamız var bugün. Hindibanın elma, ceviz ve rokfor peyniriyle bir araya getirilmesiyle elde edilen bu salata, nefis hardallı vinegret sosuyla da tatlanıyor. Sizin için kolay ama değişik olan bu salatanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun...
Ege bölgesinde sıklıkla rastlanan bir bitki olan cibes; karnabahar, beyaz lahana ve karalahana gibi sebzelerin söküldükten sonra toprakta kalan köklerinden büyüyen kısmına verilen addır. Geleneksel İzmir mutfağında haşlandıktan sonra üzerine limonlu sos gezdirilerek servis edilen cibes, ilkbahar aylarında yetişmeye başlar. Her türlü yemeğin yanına yakışan bu salatanın yapımı pratik olduğu gibi tam bir vitamin deposu. Sofralarınıza bu güzel salatayı da eklemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Zeytinli Tunus salatası, kuskus, domates, yeşil zeytin, maydanoz ve dereotunun harmanlanmasıyla ortaya çıkan nefis bir salata. Hem doyurucu hem de çok pratik olan zeytinli Tunus salatasını denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Mor lahana ya da kırmızı lahana, dört mevsim sofralarımızdan eksik etmememiz gereken antioksidan deposu mor renkli yiyeceklerden. Mor lahanayla yapacağınız salatanın içine elma da eklediğinizde çok daha farklı ve doyumsuz bir lezzet elde edeceğinizi biliyor musunuz? İşte herkesin bayılacağı elmalı kırmızı lahana salatası tarifi...
İçinde Omega-3 bulunan yegane sebze olan semizotu yaz aylarının vazgeçilmezi. Hele bir de yoğurtla karıştırıp soğuk soğuk yediniz mi tadına doyum olmuyor. İşte mutfakla en ilgisiz kişilerin bile 10 dakikada hazırlayabileceği yoğurtlu semizotu salatası tarifi.
Denize yakın yerlerde, özellikle med cezir sonrası suyun çekildeği alanlarda yetişen deniz börülcesi Mayıs ayından sonra yetişmeye başlar. Kendiliğinden tuzlu ve yabani bir bitki olan deniz börülcesi İzmir'in yöresel yemeklerinde sıkça kullanılır. İster salatalarda isterseniz de meze olarak tüketin. Deniz börülcesi tarifini evde denemek isteyenler için malzemeleri ve yapılışı...
Kış aylarında yapacağınız bu salatayı yemeğin yanında yiyebileceğiniz gibi hafif bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü içi sebzeler, meyveler ve yemişlerle dolu. Yani çok besleyici ve çok doyurucu. Arzu ederseniz üzerine ufalanmış peynir ekleyip içeriğindeki proteini de artırabilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun!
Prenseslere layık bir salata hazırlamaya ne dersiniz? Bu salatayı hem hazırlaması kolay hem de çok lezzetli! Üstelik yeşil elma, kornişon turşu ve havuçla yapılan prenses salatasının lezzeti de çok farklı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan bu salatayı farklı bir lezzet arayanlar mutlaka denemeli. Tarifi hemen aşağıda...
"Zeytinle nar olur mu?" diyenler için enfes bir tarifimiz var. Narlı zeytin salatası... Hazırlaması pratik fakat lezzeti de bambaşka. Sizin için narlı zeytinli salatası tarifini araştırdık. Muhteşem bir tat olacağına eminiz. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun...
Yeni tatlar denemekten hoşlananların kolayca hazırlayabileceği bir tarifimiz var: Elmalı ve mayonezli patates salatası tarifi. Geleneksel patates salatasından farklı olarak içinde elma ve salatalık turşusu da bulunan bu salatayı yemeklerin yanında servis edebileceğiniz gibi çay saatlerinizde misafirlerinize de sunabilirsiniz. İşte farklı bir patates salatası tarifi...
İlk bakışta diğer salatalardan pek farklı görünmüyor ancak bir tattınız mı bir daha vazgeçemiyorsunuz. Çünkü enfes bir sosu var. Baldan süte, nar ekşisinden cevize birçok malzemenin bir araya geldiği bu salatayı özel günlerde de gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi...
Sonbahar ve kış aylarında zevkle tükettiğimiz sebzelerden biri yerelması. Bu sebzeyle zeytinyağlı yemek yapabileceğiniz gibi enfes bir salata da yapabilirsiniz. Tarifini aşağı bırakıyoruz. Sağlık deposu bu salatayı yemeklerin yanında yiyebileceğiniz gibi daha hafif bir öğün aradığınız zamanlarda tek başına da tüketebilirsiniz. Öyle de lezzetli yani...
Doyurucu, lezzetli ve besleyici bir salata tarifi mi arıyorsunuz? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Kuru börülce salatası bu özelliklerin hepsini taşıyor. Bu salatayı protein deposu kuru börülceyle yapabileceğiniz gibi maş fasulyesi, nohut ya da Meksika fasulyesi gibi bakliyatlarla da yapabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz…
Tabbule Lübnan mutfağına ait nefis bir salata. Kısıra oldukça yakın bir lezzet olan tabbule’nin yeşilliği daha fazla bulguru ise daha az oluyor. Özellikle yaz aylarında hafif ama doyurucu bir yemek arayanların gözdesi haline gelecek olan tabbule’yi kolayca yapabilmeniz için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden ellerinize sağlık…
Makarnanın en hafif hali olan makarna salatası, özellikle yaz sofralarında kolay ve serinletici bir yemek arayanların favorisi olacak. Kısa sürede yapıp zevkle tüketebileceğiniz, hatta misafirlerinize de ikram edebileceğiniz makarna salatasının malzemelerini ve yapılışını sizin için derledik. İşte çok beğeneceğiniz makarna salatası tarifimiz...