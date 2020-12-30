Yılbaşı sofralarına renk katacak birbirinden çeşit çeşit salata tarifleri

Yerelması salatası tarifi Sonbahar ve kış aylarında zevkle tükettiğimiz sebzelerden biri yerelması. Bu sebzeyle zeytinyağlı yemek yapabileceğiniz gibi enfes bir salata da yapabilirsiniz. Tarifini aşağı bırakıyoruz. Sağlık deposu bu salatayı yemeklerin yanında yiyebileceğiniz gibi daha hafif bir öğün aradığınız zamanlarda tek başına da tüketebilirsiniz. Öyle de lezzetli yani...