Yılbaşı sofraları için Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev'den nefis bir menü

Eton mess tarifi Adını İngiltere'nin Eton şehrinden alan bu tatlının hikayesi çok ilginç. Pikniğe giden bir grup genç, yanlarına birkaç atıştırmalık ve Pavlova tatlısı alıyor fakat yolda giderken Pavlova düşüp parçalanıyor. Gençler tatlı ziyan olmasın diye kalan parçaları toplayıp ve plastik bardaklara paylaştırıyor. Böylece bu tatlı ortaya çıkar ve ismi "Eton mess" yani "Eton'daki karmaşa" olarak kalıyor. Ünlü İtalyan Şef Massimo Bottura'nın Oops I Dropped the Lemon Tart tatlısını da hatırlatan Eton mess'in orijinal tarifinde çilek, çırpılmış krema ve beze bulunuyor.