Yılbaşı sofraları için Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev'den nefis bir menü
Aralık ayı geldi mi yılbaşı sofrası hazırlıkları da başlıyor. Özellikle bu yıl yeni yıla evde girileceğinden şık bir sofraya oturmak isteyenler şimdiden hem sunumuyla hem de lezzetiyle yılbaşına yaraşır tarifler için arayışa geçti. Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev, yılbaşı sofralarınız için mezeden tatlıya enfes tariflerden oluşan bir menü hazırladı. Yılbaşı gecesi için yemeklerinizi planlamadan önce bu menüye mutlaka bir göz atın...
Hem atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz hem de mezelerin servisinde kullanabileceğiniz ev yapımı, katkı maddesiz, çıtır çıtır grissini'ler yapmaya ne dersiniz? Kepekli un ile de yapabileceğiniz bu grissini'lerin üzerine pişmeden önce dilediğiniz baharatı serpebilirsiniz. Afiyet olsun...
Peynir sevmeyen var mı? Olabileceğine inanmıyoruz... Günün her öğünü her yemeğe lezzet katma potansiyeline sahip olan peynir, meze ve atıştırmalık hazırlarken de çok işe yarıyor. Dilerseniz kahvaltı sofralarını şenlendirmek için de kullanabileceğiniz peynir topları için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Misafir ve kutlama yemekleri uzun süre zaman geçirdiğimiz sofralar. Böyle zamanlarda masada minik atıştırmalıklar olması çok iyi oluyor. Pratik ve şık atıştırmalık listenize bu tarifi mutlaka ekleyin. Özellikle tatlı ve tuzlu tatlarını bir arada sevenler bayılacak.
Osso buco, İtalyancada delikli kemik anlamına geliyor ve dana incik kemiğine osso buco ismi veriliyor. Bu et sert olduğu için uzun süre ağır ateşte yavaş yavaş pişirilmesi gerekiyor. Osso buco yerine tranç, nuar, gerdan gibi et parçalarını da kullanabileceğiniz tarifimize eşlik edecek risotto tarifimizi denemeyi de unutmayın...
Risotto İtalyanların ünlü pirinç yemeği. Birden fazla çeşidi olan risotto'nun en tanınmış versiyonu da Milano usulü risotto yani risotto alla milanese. Et yemeklerinin yanına çok yakışacak olan bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Adını İngiltere'nin Eton şehrinden alan bu tatlının hikayesi çok ilginç. Pikniğe giden bir grup genç, yanlarına birkaç atıştırmalık ve Pavlova tatlısı alıyor fakat yolda giderken Pavlova düşüp parçalanıyor. Gençler tatlı ziyan olmasın diye kalan parçaları toplayıp ve plastik bardaklara paylaştırıyor. Böylece bu tatlı ortaya çıkar ve ismi "Eton mess" yani "Eton'daki karmaşa" olarak kalıyor. Ünlü İtalyan Şef Massimo Bottura'nın Oops I Dropped the Lemon Tart tatlısını da hatırlatan Eton mess'in orijinal tarifinde çilek, çırpılmış krema ve beze bulunuyor.
Krem karamel en klasik ve en sevilen tatlılardan biridir. Tarifimiz klasik ama siz dilerseniz farklı aromalar da katıp yepyeni lezzetler yaratabilirsiniz. Lavanta ve earl grey çayı çok yakışıyor. Şimdiden elinize sağlık diyor ve tarifimize geçiyoruz…