Yılbaşı sofraları için birbirinden nefis tariflerden oluşan kırmızı etli yılbaşı menüsü
Yeni yıl yepyeni başlangıçlar demek birçoğumuz için. Özellikle zorluklarla geçen 2020'yi geride bırakıp güzel bir yıla başlamayı hepimiz çok istiyoruz. "Nasıl başlarsa öyle geçer" demişler, o nedenle yeni yılı evlerde ailelerimizle sağlıkla karşılamak gibisi yok. Bu geceye elbette lezzetli yemekler de çok yakışır. Sizin için kırmızı etli yemeklerin ve yardımcı lezzetlerin hakim olduğu bir menü hazırladık. Mutlaka bir göz atmalısınız. Afiyet olsun...
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Közlenmiş biber çorbası tarifi
Kapya biber tam bir sağlık ve lezzet deposu. Genellikle salatalarda ya da et ve tavuk yemeklerinde kullanılan kapya biberin çorbası da çok nefis oluyor. Biberi közleyerek hem besin değerini hem de lezzetini artırabilir, güzel bir çorbanın temellerini atabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz közlenmiş biber çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Osmanlı çorbası bilenlerin çok sevdiği, bilmeyenlerin ise şaşkınlıkla karşıladıkları bir çorba. Ana malzemesi ıspanak ve et suyu olan bu çorba, farklı bir lezzet arayanların beğenisini toplayacak. Siz de Osmanlı çorbasının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Genellikle zeytinyağlı yemeği yapılıp sıcak veya soğuk olarak afiyetle tüketilen kerevizin bir de dolmasını denemelisiniz. Zeytinyağlıların şahı kerevizi güzelce oyup, içerisine bezelye, havuz koyarak yapabileceğiniz bu yemek sunumu açısından da harika. Peki zeytinyağlı portakallı çanak kereviz nasıl yapılır? İşte tarifi…
Patlıcan Türkiye’de yaz sofralarının vazgeçilmez sebzesidir. Çeşit çeşit yemeği yapılan patlıcanın en güzel hali de bol zeytinyağlı imambayıldı yemeğidir. Domates, biber, soğan ve sarımsağın lezzet kattığı imambayıldı yanında güzel bir pirinç pilavıyla ziyafete dönüşebilir. Siz de evde geleneksel tarifiyle güzel bir imambayıldı yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Dikkat! Bu imambayıldıda patlıcanlar kızartılmıyor. İşte tarifimiz…
İçli köfte hemen her yörede farklı şekillerde yapılsa da Türkiye’nin her yerinde çok sevilen bir lezzet. Tek başına bir ana yemek gibi servis edebileceğiniz gibi ara sıcak olarak da sofralarınızda bulundurabilirsiniz. Peki lezzetli içli köfte nasıl yapılır? Yiyenlerin hayran kalacağı bol kıymalı içli köfte tarifi…
Paçanga böreği genelde pastırmayla yapılır ama sucukla da çok nefis oluyor. Özellikle kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde sıcak sıcak masaya getirebileceğiniz ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz sucuklu paçanga böreği tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Dışındaki çıtır çıtır galeta unuyla sucuklu paçanga böreği bir numara.
Et yemeklerini sevenler bilirler ki Türk mutfağının tarihsel olarak en önemli et yemekleri kuzuyla yapılanlardır. Kuzunun birçok farklı kullanımı olduğu gibi, baharatlar ve sebzelerle lezzetlenmiş sarması da nefis olur. Sizin için MasterChef'te kaptanlar düellosunda yarışmacılara ter döktüren kuzu kol sarma tarifini hazırladık. Beğenmeyen olacağını sanmıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...
Yemeklerin ardından, uykudan uyanınca, stresli olunca mutlaka bir kahve içeriz. Her koşulda severek tükettiğimiz kahve son zamanlarda tatlılardan ziyade ana yemeklere de girmeye başladı. Kahve ile lezzetli soslar yapılıyor ve yemekler taçlandırılıyor. En yakıştığı yemeklerden biri de bonfile. Siz de mutfakta farklılıkları seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki kahveli bonfile nasıl yapılır? İşte tarifi…
Yelpaze patates son dönemin en favori ve en çok aranan lezzetlerinden. Fırında piştiği için gayet hafif olan ancak lezzeti yağda kızarmış patatesleri aratmayan yelpaze patatesin mis kokulu baharatlardan aldığı lezzet damağınızdan silinmeyecek. Mutlaka denemelisiniz. İşte yelpaze patates tarifi...
Patates kadar güzel ne var? Çorbadan yemeğe, börekten salataya her tarife yakışır. Bu tarifimiz yoğurtla yapabileceğiniz çok pratik bir patates salatası. Sarımsak ve dereotunun lezzet kattığı bu salata çok hafif ve çok lezzetli. Meze olarak da gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz yoğurtlu patates salatası tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Her yemeğin yanına yakışan, yemeklerin tamamlayıcısı pilavı mısırlı ve bezelyeli denemeye ne dersiniz? Pilav oldukça pratik bir yemek olsa da parlak ve tane tane tutturmak zordur. Osmancık, baldo, kırık gibi birçok türü olan pirincin su ve tereyağıyla buluşmasından oluşan bu lezzete bezelye ve mısırı da ekleyince tadından yenmez. Peki mısırlı ve bezelyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Anneleriniz kadar güzel pilav yapabilmek için bu tarifi denemelisiniz.
Risotto, malum İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden. Normalde pirinçle yapılan risotto’yu bizim keşkeklik buğdayımızla yapıp bambaşka bir lezzet elde edebilirsiniz. Biz tarifimizde mantar kullandık ama siz mantarsız buğday risotto da yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Farklı soslar ve malzemelerle hazırlanan salatalar, sofralarımızın her daim gözdesi. Öğlen veya akşam yemeklerinize farklı bir tat katacak tere salatasını da çok beğeneceğinizi söyleyebiliriz. Lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da sağlıklı. Denemek isteyenler için tere salatası tarifi... Kısa sürede hazırlayın, afiyetle yiyin.
Karnabahar, kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden. Yüksek besin değeri ve oldukça düşük kalorisiyle diyet listelerinin de olmazsa olmazlarından olan karnabahar, salata olarak da zevkle tüketilebilir. Sizin için farklı sebzeleri bir araya getirip güzel bir karnabahar salatası hazırladık. Dilerseniz içindeki sebzelere havuç, brokoli gibi ekstralar da ekleyebileceğiniz karnabahar salatasının tarifi aşağıda. Afiyet olsun…
Trifle, İngiltere’den dünyaya yayılmış çok lezzetli bir tatlı. Meyve, krema, bisküvi gibi farklı lezzetleri bir araya getiren bu hafif tatlı, sunumuyla da çok şık. Biz bu kez çilekli trifle yaptık ama orman meyveleri de bu lezzete çok yakışıyor. O zaman gelsin çilekli trifle tarifimiz…
Çikolatalı tatlıları sevenlerin favorisi, vazgeçilmez bir lezzettir profiterol. Çıtır şu hamurunun içindeki mis gibi pastacı kreması ve üzerindeki nefis çikolata sosuyla adeta bağımlılık yapan profiterol biraz dikkatle evde de yapılabilir. Evde profiterol yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte enfes ev yapımı profiterol tarifimiz…