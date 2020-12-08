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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 15:24 | 

Yılbaşı menüsü için Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu'ndan nefis yemek tarifleri

Bu yıl koronavirüs tedbirleri sebebiyle herkes yeni yıla kendi evinde girecek. Dolayısıyla yılbaşı için güzel bir sofra kurmanın önemi biraz daha artacak. Bu nedenle herkes lezzetli ve pratik yılbaşı yemekleri arayışına başladı bile. Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu da sizin için yılbaşı sofranızı süsleyecek nefis tarifler hazırladı. İşte mezesiyle tatlısıyla yılbaşı önerilerimiz...

Selma Mollaoğlu
Selma Mollaoğlu
selmamollaglu@gmail.com
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Selma Mollaoğlu
Selma Mollaoğlu
selmamollaglu@gmail.com
1Pancar çorbası tarifi
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Pancar çorbası tarifi

Rengi ve tadıyla sofralarınıza çok yakışan nefis bir çorba tarifimiz var: Pancar çorbası. Oldukça da besleyici bir çorba olan pancar çorbasını mutlaka siz de denemelisiniz. Üzerine isteğe göre taze nane, krema, kaşar rendesi ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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2Havuç tarator tarifi
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Havuç tarator tarifi

Havuçtan güzel ne var? Çorbadan tatlıya her yemeğe yakışan havucun mezesi de ayrı bir lezzetli oluyor. Kavrulmuş cevizin lezzet kattığı bu muhteşem havuç taratoru herkes tatmalı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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3Fıstıklı humus tarifi
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Fıstıklı humus tarifi

3 dakika nefis bir meze hazırlamaya ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se sizi fıstıklı humus tarifimize alalım. Dolmalık fıstığın lezzet kattığı bu nefis humus, geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için vazgeçilmez olacak. Afiyet olsun...

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4Pancarlı humus tarifi
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Pancarlı humus tarifi

Humus meze sofralarının olmazsa olmazlarındandır. Özellikle sade humus da oldukça lezzetlidir ancak içine birkaç tane kırmızı pancar ekleyip humusun hem lezzetini hem de sunumunu bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Mutlaka deneyin...

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5Portakallı pilav tarifi
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Portakallı pilav tarifi

Portakal aromasını sevenler için güzel bir pilav tarifimiz var. Tadı iç pilava benziyor ama kış aylarının altın topu portakal bu pilava enfes bir tat katıyor. En önemli püf noktası ise portakalın ekşi olmamasına dikkat etmek. Bu tarife herkes bayılacak...

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6Cennet hurmalı damla sakızlı muhallebi tarifi
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Cennet hurmalı damla sakızlı muhallebi tarifi

Sütlü tatlılar hem pratik hem de hafif oldukları için sofralarımızın vazgeçilmezi. Üstelik neredeyse her yemekten sonra da keyifle tüketilebiliyorlar. Cennet hurmasının lezzet kattığı bu damla sakızlı muhallebiyi siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...

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Selma Mollaoğlu
Selma Mollaoğlu
selmamollaglu@gmail.com
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