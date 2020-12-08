Yılbaşı menüsü için Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu'ndan nefis yemek tarifleri
Bu yıl koronavirüs tedbirleri sebebiyle herkes yeni yıla kendi evinde girecek. Dolayısıyla yılbaşı için güzel bir sofra kurmanın önemi biraz daha artacak. Bu nedenle herkes lezzetli ve pratik yılbaşı yemekleri arayışına başladı bile. Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu da sizin için yılbaşı sofranızı süsleyecek nefis tarifler hazırladı. İşte mezesiyle tatlısıyla yılbaşı önerilerimiz...
Rengi ve tadıyla sofralarınıza çok yakışan nefis bir çorba tarifimiz var: Pancar çorbası. Oldukça da besleyici bir çorba olan pancar çorbasını mutlaka siz de denemelisiniz. Üzerine isteğe göre taze nane, krema, kaşar rendesi ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Havuçtan güzel ne var? Çorbadan tatlıya her yemeğe yakışan havucun mezesi de ayrı bir lezzetli oluyor. Kavrulmuş cevizin lezzet kattığı bu muhteşem havuç taratoru herkes tatmalı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
3 dakika nefis bir meze hazırlamaya ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se sizi fıstıklı humus tarifimize alalım. Dolmalık fıstığın lezzet kattığı bu nefis humus, geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için vazgeçilmez olacak. Afiyet olsun...
Humus meze sofralarının olmazsa olmazlarındandır. Özellikle sade humus da oldukça lezzetlidir ancak içine birkaç tane kırmızı pancar ekleyip humusun hem lezzetini hem de sunumunu bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Mutlaka deneyin...
Portakal aromasını sevenler için güzel bir pilav tarifimiz var. Tadı iç pilava benziyor ama kış aylarının altın topu portakal bu pilava enfes bir tat katıyor. En önemli püf noktası ise portakalın ekşi olmamasına dikkat etmek. Bu tarife herkes bayılacak...
Sütlü tatlılar hem pratik hem de hafif oldukları için sofralarımızın vazgeçilmezi. Üstelik neredeyse her yemekten sonra da keyifle tüketilebiliyorlar. Cennet hurmasının lezzet kattığı bu damla sakızlı muhallebiyi siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...