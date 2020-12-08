Yılbaşı menüsü için Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu'ndan nefis yemek tarifleri

Pancar çorbası tarifi Rengi ve tadıyla sofralarınıza çok yakışan nefis bir çorba tarifimiz var: Pancar çorbası. Oldukça da besleyici bir çorba olan pancar çorbasını mutlaka siz de denemelisiniz. Üzerine isteğe göre taze nane, krema, kaşar rendesi ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...