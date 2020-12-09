Yılbaşı menüsü için beyaz et ve eşlikçileriyle birlikte nefis yemek tarifleri
Bu yıl hepimiz yılbaşını evlerimizde geçirecek, yeni yıla ailemizle gireceğiz. O nedenle yılbaşı için güzel bir sofra kurma isteğimiz de her zamankinden daha güçlü. Sizin için çorbasından mezesine güzel bir yılbaşı menüsü hazırladık. Üstelik bu menüde başrolü beyaz et oynuyor. Yanına çok yakışacak eşlikçileriyle beyaz etli yılbaşı menüsü huzurlarınızda...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kremalı mantar çorbası tarifi
Hazır olarak veya dışarıda tükettiğiniz kremalı mantar çorbasını evde denemek ister misiniz? Cevabınız "evet" ise doğru yerdesiniz. Yapılışı çok kolay ama tadı da bir o kadar nefis. Ayrıca dilediğiniz mantarı kullanarak yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Fransız mutfağının klasikleşmiş çorbalarından biri olan pırasa çorbası, artık yavaş yavaş Türk mutfağında da yerini almaya başladı. Pırasanın, her şekilde yemeklere ve hamur işlerine çok yakıştığını düşünenlerdenseniz, lezzeti ve besin değeriyle beklenenin çok üstünde olan bu çorbanın müdavimi olabilirsiniz. İşte pırasa çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Köpoğlu mancası, Trakya’da çok sık karşımıza çıkan nefis bir meze. Közlenmiş patlıcan, domates, biber, sarımsak ve yoğurttan elde edilen bu enfes mezeyi siz de mutlaka denemelisiniz. İşte köpoğlu mancası için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları…
Girit ezmesi son dönemin en gözde mezelerinin başında geliyor. Peynir sevenler için rüya gibi bir lezzet olan Girit ezmesinin bir benzeri de Yunan mutfağında ‘tirokafteri’ adıyla yer alıyor. Meze sofralarının yanı sıra kahvaltılık olarak ya da kanepelerinizde de kullanabileceğiniz Girit ezmesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Hindi hem çok lezzetli hem de çok lezzetli bir et. Özellikle rostosu çeşitli sebzeler ve et suyundan yapılan bir sosla bir araya geldiğinde enfes bir yemek haline geliyor. Sizin için enfes bir hindi rosto yemeği hazırladık. Bu lezzetli hindi rosto tarifi sofralarında farklı tatlara yer vermek isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak...
Piliç Topkapı, geleneksel tavuk yemeklerimiz arasında en mükemmellerinden biri. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle herkesin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Tek başına bir öğün olan piliç Topkapı’yı siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
Bıldırcın dolması kökeni Osmanlı saraylarına kadar dayanan bir yemek. Yapımı zor gibi görünse de pek de zorlayıcı değildir. Mutfağınızda yapabileceğiniz enfes bir akşam yemeği menüsü olabilecek bıldırcın dolmasının tarifi hemen aşağıda. Afiyet olsun…
Sofralarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız pekmez soslu hindi tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Fırın torbasında pişirdiğiniz için hem daha hızlı hem de daha lezzetli olan pekmez soslu hindi, özellikle yılbaşı menüsünde hindi olsun isteyen ama bütün bir hindiyi pişirecek kadar geniş vakti olmayanlar için çok uygun.
Tepside havuçlu patates salatası görüntüsü ve lezzetiyle kısa süre içinde herkesin favorisi arasına girecek tariflerden. Yapılışı da oldukça kolay olan bu salatayı et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi günlerde misafirlerinize de sunabilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz havuçlu patates salatası tarifi…
Nar salatası tam bir antioksidan deposu olan o muhteşem meyveyi daha fazla tüketmek isteyenler için çok uygun bir seçenek. Birkaç basit malzemeyle yapılan bu salata, eti tavuk ya da balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Tek zorluğu ise narları ayıklamak. Bu işi hallettikten sonra birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz nar salatasının yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Yerken neredeyse aldığınızdan daha fazla kalori tükettiğiniz efsane sebze lahana salatalarımızın da vazgeçilmezi. Özellikle mor lahanadan kesinlikle vazgeçemiyoruz. Peki mor lahanayı hiç yoğurtla karıştırmayı denemiş miydiniz? Adı üstünde sofralarınızın baş köşesine kurulacak mor sultan tarifi...
Tavuklu revan pilavı, geçmişi Osmanlı mutfağına dayanan lezzetlerimizden biri. Tavuk eti ve çeşitli malzemelerle tek başına bile çok doyurucu. Görünümüyle olduğu kadar lezzetiyle de çok beğenileceğine eminiz. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda tavuklu revan pilavı tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Perdeli pilav ya da perde pilavı, Türk mutfağının en lezzetli ve sunumu en şık yemeklerinden biri. Dışı hamurla kaplı nefis bir tavuklu pilav olan perdeli pilav, biraz çabayla evde de kolayca yapılabilir. Sizin için MasterChef Türkiye jürisi Şef Somer Sivrioğlu’nun imzasını taşıyan bir perdeli pilav tarifimiz var. Denerseniz pişman olmazsınız. Kolay gelsin…
Çikolatalı tatlıların başında gelen sufle, tatlı krizi yaşayanlar için vazgeçilmez lezzetler arasında yer tutuyor. Fransa kökenli olan sufle son zamanlarda popüler olduktan sonra, birçok kişi de evde bu tatlıyı denemek için araştırmalarını yapmaya başladı. Yapım aşaması keke benzese de sufle yapımının püf noktasını pişirme süresi oluşturuyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, kolay sufle tarifi ve malzemeleri.
Kadife tatlısı, ABD’de çok yaygın olan “red velvet cake” yani “kırmızı kadife pasta”nın Türkiye’deki adı. Özellikle görüntüsü ile kalpleri çalan kadife tatlısını evde yapmak da aslında çok kolay. Temelde bir kek ile bir kremadan ibaret olan kadife tatlısı için malzemeler ve adım adım yapılış aşamaları aşağıda. Siz de mutlaka deneyin, afiyet olsun…