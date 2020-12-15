Yılbaşı Menünüz Hazır mı? Kâğıdı Kalemi Hazırlayın Menü Yapıyoruz!
Yılbaşı ve leziz yemekler şüphesiz ki ayrılmaz ikili.
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1
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İşe mezeleri hazırlamakla başlayalım istedik.
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Türk mutfağının en sevilen bu mezesine yılbaşı menünüzde mutlaka yer verin. Köz patlıcan salatası 3 orta boy patlıcanı ve kırmızı biberleri fırında közleyin. Közlenmiş sebzelerinizi kabuklarından ayırdıktan sonra, domates ve soğanları küçük küçük doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağı, tuz ve limonla birlikte ilave edin. Közde patlıcanlarınız hazır bile!
3
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Sofranızdaki mezeleri zenginleştirmek isterseniz size şahane bir mekân önerimiz de var. Beyoğlu’nda bulunan Comedus, Anadolu’nun dört bir köşesinden yerli üreticilerin üretimi olan peynir, tereyağı, bakliyat başta olmak üzere birçok ürünü en taze haliyle satıyor. Yılbaşı sofranız için Comedus’un patates ve köftelerini de sıcak meze olarak satın alabilirsiniz.
4
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Mezelerinizi hazırlayıp üzerini sararak yemek saatine kadar buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Onlar bekleyip daha da lezzetlenene kadar siz ana yemeğinizin malzemelerini hazırlayın. Ana yemekte ne mi var? Fırında Mantarlı Tavuk.Tavuk etini, kırmızı biberleri ve mantarları küp şeklinde doğrayın. Teflon tavada zeytinyağı ile birlikte önce tavukları sonra sırayla diğer malzemeleri soteleyin. Sotelenmiş yemeğinizi fırın tepsisine dökün ve üzerine tereyağı ekleyin. 180 derece fırında 10 dk. pişirdikten sonra kaşar peynirlerini tepsinin üzerine dizin. İşte bu kadar pratik ve lezzetli bir tarif. Tavuk yemeğinin yanına tel tel dökülen bir pirinç pilavı, lezzeti ikiye katlar. Pilavınızı yemeğe başlamadan bir saat önce pişirin ve demlenmeye bırakın.
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Şarküteri tabağı olmadan yılbaşı sofrası olur mu? Mısır Çarşısı’nda, hiç değişmeyen yerinde yıllardır ürünlerinin kalitesi ile vazgeçilmez olan Cankurtaran Gıda’nın şarküteri ürünleri menünüzle uyum sağlayacaktır. Ezine peyniri, Divle obruk peyniri ve ustalıkla dilimlenen antrikot pastırma, Cankurtaran Gıda’nın en çok tercih edilen ürünlerinden.
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Anadolu yakasında oturanlar için de önerimiz; Asya Pazarı. Eski bir market. Yerel peynirlerin olduğu bölüm iddialı. Dil peynirlerinin üzerine yok!
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Yılbaşı sofranızın son dokunuşu tatlı olsun! Tatlınızı kendiniz yapmak isterseniz önerimiz çikolatalı kek. Misafirlerinizin sırrını sorduğu bir çikolatalı kek yapmak için sizi Fatih’te bulunan Ucuzcular Baharatçısı’na alalım. Dünyanın birçok ülkesinden müdavimi olan limon biberlerinin tadı yendiği anda algılanıyor. Çikolatalı kekinizin içine bir tutam katmayı deneyin ve farkı görün.
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‘’Ben hazır tatlı almak istiyorum.’’ derseniz Beşiktaş’ta bulunan Dolce’nin pastalarına sofranızda yer açın. İstanbul’un en butik pastacılarından biri olan Dolce’nin birbirinden farklı pastaları unutulmaz bir kapanış olacaktır.
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Şimdi sofranızı seyreyleme ve tadına bakma zamanı! Afiyet olsun.