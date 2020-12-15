Yılbaşı Menünüz Hazır mı? Kâğıdı Kalemi Hazırlayın Menü Yapıyoruz!

Mezelerinizi hazırlayıp üzerini sararak yemek saatine kadar buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Onlar bekleyip daha da lezzetlenene kadar siz ana yemeğinizin malzemelerini hazırlayın. Ana yemekte ne mi var? Fırında Mantarlı Tavuk.Tavuk etini, kırmızı biberleri ve mantarları küp şeklinde doğrayın. Teflon tavada zeytinyağı ile birlikte önce tavukları sonra sırayla diğer malzemeleri soteleyin. Sotelenmiş yemeğinizi fırın tepsisine dökün ve üzerine tereyağı ekleyin. 180 derece fırında 10 dk. pişirdikten sonra kaşar peynirlerini tepsinin üzerine dizin. İşte bu kadar pratik ve lezzetli bir tarif. Tavuk yemeğinin yanına tel tel dökülen bir pirinç pilavı, lezzeti ikiye katlar. Pilavınızı yemeğe başlamadan bir saat önce pişirin ve demlenmeye bırakın.