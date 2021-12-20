Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye olarak da biliniyor
Gingerbread olarak bilinen zencefilli kurabiye, yılbaşı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri oluyor. Yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirilen bu kurabiyenin tarifi 16'ncı asırda tahtta olan Kraliçe Elizabeth zamanına dayanıyor. Peki, yılbaşı kurabiyesi (gingerbread) nasıl yapılır?
Yılbaşı ile özdeşleşen gingerbread, baharatı bol kurabiye çeşitlerinden biri. Zencefilin ana malzeme olması nedeniyle zencefilli kurabiye olarak da bilinen bu tarif, genellikle toz zencefil ve tarçın, pekmez ve küçük hindistan cevizi ile aromalaştırılır. Yıldız, çam ağacı, çiçek şekilleri verdiğiniz zencefilli kurabiyelerinizi ister eve gelen misafirlerinize ikram edebilir, isterseniz de yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize verebilirsiniz.
GİNGER BREAD NASIL YAPILIR?
Un, karbonat ve baharat çeşitlerini bir kâseye eleyin. Tereyağını ekleyin ve karışımı ekmek kırıntısı gibi görünene kadar parmaklarınızla ovalayın.
Şekeri de ekleyin ve tahta kaşıkla iyice karıştırın.
Ayrı bir kapta pekmez ve yumurtayı çırpın. Kuru karışımın olduğu kabın ortasına havuz açıp pekmezli yumurtalı karışımı buraya dökün. Yoğurun ve sert bir hamur elde edin.
Tezgâhı unlayıp yarım santimetre kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla keserek şekil verin. 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.
Şekeri de ekleyin ve tahta kaşıkla iyice karıştırın.
Ayrı bir kapta pekmez ve yumurtayı çırpın. Kuru karışımın olduğu kabın ortasına havuz açıp pekmezli yumurtalı karışımı buraya dökün. Yoğurun ve sert bir hamur elde edin.
Tezgâhı unlayıp yarım santimetre kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla keserek şekil verin. 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.