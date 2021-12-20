Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye olarak da biliniyor

GİNGER BREAD NASIL YAPILIR?

Un, karbonat ve baharat çeşitlerini bir kâseye eleyin. Tereyağını ekleyin ve karışımı ekmek kırıntısı gibi görünene kadar parmaklarınızla ovalayın.



Şekeri de ekleyin ve tahta kaşıkla iyice karıştırın.



Ayrı bir kapta pekmez ve yumurtayı çırpın. Kuru karışımın olduğu kabın ortasına havuz açıp pekmezli yumurtalı karışımı buraya dökün. Yoğurun ve sert bir hamur elde edin.



Tezgâhı unlayıp yarım santimetre kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla keserek şekil verin. 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.