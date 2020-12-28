Yılbaşı gecesi yenen bu yemekler yıl boyunca şans ve zenginlik getiriyor

Yılbaşı geceleri dünyanın dört bir yanında insanlar için umut kaynağı. Özellikle çok zor geçen 2020’yi kapatırken, milyonlarca insan yeni yıldan çok şey bekliyor. Birçok kültürde yılbaşı gecesi yenen ve yeni yılın daha iyi geçmesini sağlayacağına inanılan bazı yiyecekler var. Bu yiyecekleri yiyenlerin bütün bir yıl boyunca bollukla, bereketle, sağlık ve mutlulukla yaşayacağına inanılıyor. İşte çok farklı kültürlerden çeşit çeşit yılbaşı yiyecekleri…