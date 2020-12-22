Yılbaşı gecesi keyfinize keyif katacak nefis atıştırmalık tarifleri

Peynirli volovan tarifi Volovan, hem şık görünümlü hem de lezzetli bir atıştırmalık ya da ara sıcak arayanların imdadına yetişecek bir tarif. Fransızca “rüzgarda uçuşan” anlamına gelen “vol-au-vent” ifadesinin Türkçeleştirilmesi olan volovan, adından da anlayabileceğiniz gibi çok hafif bir tat. Sizin için bu kez peynirli bir volovan tarifi hazırladık. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…