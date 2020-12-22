Yılbaşı gecesi keyfinize keyif katacak nefis atıştırmalık tarifleri
Bu yıl yılbaşında hepimiz evdeyiz. Yeni yılı ailelerimizle birlikte karşılayacağız. Gece yarısını beklerken başta tombala olmak üzere oyunlar oynayıp eğleneceğiz. Bu esnada da tabii ki bir şeyler atıştıracağız. Sizin için her damak zevkine uygun çok lezzetli atıştırmalık tarifleri derledik. Bunları yanınıza almadan tombalaya oturmayın...
Milföy çanağında karamelize soğan ve armut dilimleri tarifi
Misafir ve kutlama yemekleri uzun süre zaman geçirdiğimiz sofralar. Böyle zamanlarda masada minik atıştırmalıklar olması çok iyi oluyor. Pratik ve şık atıştırmalık listenize bu tarifi mutlaka ekleyin. Özellikle tatlı ve tuzlu tatlarını bir arada sevenler bayılacak. İşte Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev'in tarifiyle milföy çanağında karamelize soğan ve armut dilimleri...
Soğan çiçeği (Çiçek soğan) tarifi
Soğan çiçeği ya da çiçek soğan, ABD’de doğup ülkemizde de yaygınlaşmış bir tür atıştırmalık. Özellikle burger gibi sokak lezzetlerinin yanına yakışan soğan çiçeği için soğan halkasının daha kolay ve daha güzel görünen hali demek de mümkün. Siz de soğan çiçeğini evinizde yapmak isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Suppli tarifi
Suppli, İtalyanların favori sokak lezzetlerinden sadece biri. Adını bazı yerlerde arancini olarak da duyabilirsiniz. Oldukça pratik ve ekonomik bir atıştırmalık olan suppli nasıl yapılır? Kalan pirinç pilavını kolaylıkla değerlendirebileceğiniz bu atıştırmalığın tarifi…
Patates topları tarifi
İçindeki akışkan peynirin ve patatesin çıtır çıtır lezzetini çıkaracağınız enfes bir tarifimiz var. Patates topları, evinizde kolayca hazırlayıp çocuklarınızla bayılarak tüketebileceğiniz nefis bir seçenek. Üstelik yanında farklı soslar da tercih edebilirsiniz. Peki patates topları nasıl yapılır? Cevabı tarifimizde... Afiyet olsun...
Falafel tarifi
Orta Doğunun vazgeçilmez lezzeti olan falafel, nohut, kuru baharatlar ve yeşillik kullanılarak hazırlanıyor. Çıtır çıtır bu köfteye bir de yoğurtlu ve tahinli sos eklenince tadına doyulmaz bir hale geliyor. Üstelik vejetaryen ve vegan beslenmeyi tercih edenler için de enfes bir alternatif. Eğer siz de falafeli denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Peynirli volovan tarifi
Volovan, hem şık görünümlü hem de lezzetli bir atıştırmalık ya da ara sıcak arayanların imdadına yetişecek bir tarif. Fransızca “rüzgarda uçuşan” anlamına gelen “vol-au-vent” ifadesinin Türkçeleştirilmesi olan volovan, adından da anlayabileceğiniz gibi çok hafif bir tat. Sizin için bu kez peynirli bir volovan tarifi hazırladık. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
Deviled eggs (Acılı yumurta dolması) tarifi
Deviled eggs, İngiltere, İrlanda hatta ABD gibi ülkelerde soğuk başlangıç ya da parti atıştırmalığı olarak sık sık tüketilen bir tür yumurta dolması. Haşlanmış yumurtaların beyazlarının içine çeşitli malzemelerle karıştırılmış yumurta sarısı eklenmesiyle elde edilen deviled eggs’in en önemli özelliği de acılı olması. Siz de deviled eggs’i evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
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Karamelli mısır patlakları tarifi
Tuzlu patlamış mısır dünyanın en lezzetli atıştırmalıklarından biri ama biraz daha farklı bir şeyler arayanlar için değişik çözümler de mevcut. Bunların başında da karamelli patlamış mısır geliyor. Sizin için nefis bir karamelli patlamış mısır tarifi hazırladık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kolay ve lezzetli karamelli mısır patlağı tarifi...
Soğan halkası tarifi
Güzel bir burgerin ya da tavuğun yanında çıtır çıtır kızarmış bir soğan halkasına kim hayır diyebilir? Bize göre hiç kimse! Bu tarifteki soğan halkaları da gerçekten dışarıda yediklerinizi aratmayacak cinsten. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve nefis soğan halkası tarifimize hemen geçelim. Afiyet olsun...
Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Lezzeti de görüntüsü kadar çarpıcı bir atıştırmalık tarifimiz var sizin için: Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı fazlasıyla kolay olan bu atıştırmalık için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Sıcak sıcak masaya getirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak peynirli sarımsaklı ekmek davetlerde vazgeçilmezlerinizden olacak.
Patates cipsi tarifi
Gelin itiraf edelim, hepimiz patates cipsini çok seviyoruz. Ancak marketten aldığımız patates cipsleri konusunda da içimiz hiç rahat değil. Bu durumda ne yapıyoruz? Kendi patates cipsimizi kendimiz yapıyoruz. Üstelik çok da kolay bir tarif...
Balıklı taco tarifi
Meksika mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri, balıklı taco. Enfes baharatlarla lezzeti kat kat artan kızarmış balık ve birbirinden nefis soslarla servis edilen bu tarif herkesi hayran bırakacak. Tadını unutamayacağınız bir şölen sizi bekliyor. İşte balıklı taco'nun malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
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İskoç yumurtası tarifi
İskoç yumurtası özellikle İngiltere’de atıştırmalık olarak çok sık tüketilen bir lezzet. Haşlanmış yumurtaların dışının kıymalı bir harçla kaplanmasıyla elde edilen İskoç yumurtası, özellikle partileri için farklı tarif arayanların gözdesi olacak. İskoç yumurtasının kalitesini ve lezzetini belirleyen en önemli faktörün yumurtanın pişirme kıvamı olduğunu belirterek tarifimize geçelim…
Salatalıklı kanepe tarifi
Ekmek yemek istemeyen, glutensiz beslenenler için enfes bir kanepe tarifimiz var. Gayet hafif olan bu atıştırmalık çok da lezzetli. Üzerine somon füme eklediğinizde de bambaşka bir lezzete kavuşan bu kanepeyi mutlaka deneyin.
Patatas bravas tarifi
İspanyolların tapas olarak bilinen meze-atıştırmalık türevi lezzetleri hepimizin malumu. Bu lezzetlerin en güzellerinden biri de adı “cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas. Domates sosunda servis edilen kızarmış patatesler olarak özetlenebilecek patatas bravas, sizin de vazgeçilmez parti tariflerinizden biri olacak. İşte bayılacağınız patatas bravas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Nohut dürümü tarifi
Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...
Bamya kızartması tarifi
Bamya çok lezzetli bir sebze olmasına rağmen çok fazla sevilmiyor. Siz de bamya sevmeyenlerdenseniz ön yargılarınızı yıkmanıza yardımcı olacak nefis bir tarifimiz var: Çıtır çıtır bamya kızartması! Özellikle sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde enfes bir atıştırmalık haline gelen bamya kızartmasının tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka deneyin…
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Susamlı köfte tarifi
Susamlı köfte Mersin yöresine ait bir atıştırmalıktır. Adının köfte olduğuna bakmayın, içinde et yok onun yerine susam var. Yapımı mercimek köftesine benzese de malzemeler arasında bulunan susam, bu yemeğin tadını farklı yerlere götürüyor. Avantajı ise pişirme gibi bir derdinizin olmaması. Farklı tatlar peşindeyseniz bu tarifimizi denemelisiniz. İşte susamlı köfte tarifi...
Falafel tarifi
Falafel Ortadoğu’nun birçok ülkesinde zevkle tüketilen, ünü bütün dünyaya yayılmış bir sokak lezzeti. Tamamen bitkisel malzemelerle yapılan bu nedenle vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği falafel benzersiz bir lezzet. Bu lezzetin tarifini herkesin denemesi için hazırladık, pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…
Fırında patates tarifi
Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patatesin tarifi içeriğimizde...
Kıymalı volovan tarifi
Hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak olan volovanları hazırlamak çok kolay. Şekillendirdiğiniz milföy hamurunun özel kıymalı harcı sarmalamasıyla ortaya bu enfes kıymalı volovanlar çıkıyor. Bu çok lezzetli hamur işini denemek isterseniz, kıymalı volovan tarifimiz hemen aşağıda…
Arancini tarifi
İtalyan mutfağının sofralarımıza kadar ulaşan lezzeti arancini. Onun için içli köftenin yurt dışındaki muadili diyebiliriz. Dilediğiniz boyutlarda yapabileceğiniz bu lezzetli pirinç toplarının tarifi denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
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Mercimekli köfte tarifi
Mercimekli köfte ya da bir başka deyişle mercimek köftesi sevmeyen olamayacağına gönülden inanıyoruz. Hele bu tarifle yapılan mercimekli köfteleri en zor beğenenleri bile mutlu edecektir. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketeceği protein deposu mercimek köftesi özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek.
Jambonlu kanepe tarifi
Özel günlerde sofralarda yer alacak, herkesin zevkle tüketeceği nefis bir atıştırmalık jambonlu kanepe. Kısa sürede yapılmasıyla da favoriniz olacak jambonlu kanepeyi kutlamalarda sofranızdan eksik etmeyin.
Muz cipsi tarifi
Marketlerde satılan muz cipslerindeki yüksek fruktozlu mısır şurupları ve yağları size lezzetin arkasına saklanmış sağlıksız besinden başka bir şey sunmayacaktır. Ama evde yapabileceğiniz bu tarifle hem sağlıklı bir cips yiyebilirsiniz hem de gerçek muzun yararlarından faydalanabilirsiniz.
Etsiz çiğ köfte tarifi
Etsiz çiğ köfte son dönemlerin en favori sokak lezzetlerinin başında geliyor. Her köşe başında bir çiğ köfteciyle karşılaşmak mümkün ancak siz bu lezzeti mutfağınıza taşımak istiyorsanız ve ihtiyacınız olan sadece bir tarifse doğru yere geldiniz. Tüm ayrıntılarıyla etsiz çiğ köfte tarifimiz hemen aşağıda.
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