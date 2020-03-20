Yeşillikleriniz günler boyunca dalından kopmuş gibi taze kalsın! Peki ama nasıl?
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Bu bir ilandır.
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Corona virüse karşı bir yandan evde kalırken bir yandan da iyi beslenmek çok önemli. Bu nedenle eve alınan gıdaların uzun süre tazeliğini koruması gerekiyor. Bunun için çok işinize yarayacak bazı önerilerimiz var...
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Cole & Mason'ın ürettiği bu saklama kabı, nane, maydanoz, dereotu gibi yeşilliklerinizin 10 güne kadar bozulmadan tazecik kalmasını sağlıyor. Kabın kapağındaki havalandırma delikleri sayesinde yeşillikler hava alıyor.
Plastik kullanmayanlar için yine Tefal ürünü olan bu kilitli saklama kabı da çok mantıklı bir seçenek. Bakteri oluşumunu engelleyen hijyenik kaplamaya sahip saklama kabının 0,5 litreliğinin yanı sıra 1,3 litre ve 2 litre gibi daha büyük boylarını da Amazon.com.tr'de bulabilirsiniz.
Tupperware'in üretimi olan bu büyük saklama kapları ise özellikle sebze meyvelerin korunması için çok uygun. Sert kapağı sayesinde üst üste birkaç tanesini yerleştirebileceğiniz kapları tek tek ya da set halinde satın alabilirsiniz
Kilitli kapağı sayesinde gıdaların hava ile temasını kesen 40 litrelik bu büyük saklama kapları, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar dayanabiliyor. Yerli üretim olan bu kapları sadece gıda değil, giysiden oyuncağa birçok şeyin saklanması için kullanabilirsiniz.