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GeriMutfak Tüyoları Yeşillikleriniz günler boyunca dalından kopmuş gibi taze kalsın! Peki ama nasıl?
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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 11:11, /

Yeşillikleriniz günler boyunca dalından kopmuş gibi taze kalsın! Peki ama nasıl?

Sizin için Amazon.com.tr'nin en çok satanlar kategorisinden gıdalarınızı uzun süre saklamanıza yardımcı olacak güvenli ve uygun fiyatlı ürünler derledik. Mutlaka bir göz atın...

Bu bir ilandır.

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1

Corona virüse karşı bir yandan evde kalırken bir yandan da iyi beslenmek çok önemli. Bu nedenle eve alınan gıdaların uzun süre tazeliğini koruması gerekiyor. Bunun için çok işinize yarayacak bazı önerilerimiz var...

2

Cole & Mason'ın ürettiği bu saklama kabı, nane, maydanoz, dereotu gibi yeşilliklerinizin 10 güne kadar bozulmadan tazecik kalmasını sağlıyor. Kabın kapağındaki havalandırma delikleri sayesinde yeşillikler hava alıyor.

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3

Tefal'in ürünü olan bu 5 parçalık kilitli saklama kabı seti, sızdırmazlık garantisi sunuyor. 3,70 litre, 1 litre, 0,55 litre, 0,25 litre ve 0,15 litre hacmindeki kaplar bulaşık makinesinde ve mikrodalga fırında güvenle kullanılabiliyor.

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4

Plastik kullanmayanlar için yine Tefal ürünü olan bu kilitli saklama kabı da çok mantıklı bir seçenek. Bakteri oluşumunu engelleyen hijyenik kaplamaya sahip saklama kabının 0,5 litreliğinin yanı sıra 1,3 litre ve 2 litre gibi daha büyük boylarını da Amazon.com.tr'de bulabilirsiniz.

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5

Paşabahçe'nin Zest süzgeçli saklama kabı da oldukça pratik bir ürün. Üstelik içindeki plastik saplı süzgeci sayesinde kabın içindeki gıdayı suyunu süzerek de alabilirsiniz.

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6

Tupperware'in üretimi olan bu büyük saklama kapları ise özellikle sebze meyvelerin korunması için çok uygun. Sert kapağı sayesinde üst üste birkaç tanesini yerleştirebileceğiniz kapları tek tek ya da set halinde satın alabilirsiniz

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7

LAV'ın yerli üretim cam saklama kapları da ikili set halinde satılıyor. Yüksek kalite camdan üretilen LAV Cube, kahvaltılık gibi ürünleri saklamak için çok uygun.

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8

Kilitli kapağı sayesinde gıdaların hava ile temasını kesen 40 litrelik bu büyük saklama kapları, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar dayanabiliyor. Yerli üretim olan bu kapları sadece gıda değil, giysiden oyuncağa birçok şeyin saklanması için kullanabilirsiniz.

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9

Gıda saklama ve diğer mutfak ihtiyaçlarınız için de Amazon.com.tr'ye göz atabilirsiniz.

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